POD SE TRESE KADA ANA RADULOVIĆ UĐE U BELU KUĆU, A OVO JE JEDINA ISTINA O NJOJ! Koje visine je zapravo voditeljka? ŠOK!

Voditeljka Ana Radulović nedavno je zamenila Dušicu Jakovljević i postala glavna voditeljka rijalitija "Elite".

Ana je već dugo poznata javnosti, a na malim ekranima je gledamo nešto više od pet godina.

Šarmatna voditeljka je rođena 22. jula 1992. godine. Svoju karijeru započela kao model, te se u tom svojstvu pojavila u više muzičkih spotova.

Nakon toga je Ana je započela sa radom na Red televiziji gde se i proslavila kao voditeljka kroz emisiju "Pitam za druga" i "Vremenska dijagnoza".

Radulovićeva ne voli mnogo da priča u privatnom životu jer kako kaže želi da sačuva intimu i privatnost za sebe. Ono što je poznato javnosti jeste da je u braku sa pevačem Mirčeta Radulovića.

Oni su na ludi kamen stali 08. novembra 2015. godine, a kruna njihove ljubavi jeste njihov sin Konstantin, kog je na svet donela 27. marta 2016. godine.

Ana je jednom prilikom progovorila o odnosu sa Mirčetom, te istakla da se oboje trude da sa naslednikom provedu što više vremena zajedno.

- Mi se stvarno trudimo da sa sinom provodimo što više vremena, kad god možemo. Nekad je i on umoran, i ja sam slomljena od obaveza, posla, on dođe sa nastupa, ali stvarno svim silama se trudimo da sa sinom provodimo kvalitetno vreme. Kada smo kod kuće, organizujemo igre, učimo zajedno sa njim. Najviše volim da slušam kad uče matematiku, to mi je najslađa stvar ili kada se preslišavaju… Jednom prilikom su zaspali dok su se preslišavali, ja sam plakala od smeha kao kiša - istakla je voditeljka jednom prilikom.

Mnogi ističu da je Ana jedna od naših najzgodnjih voditeljki, a ono što niste znači, a mi vam otkivamo jeste da je Radulovićeva visoka 161 cm.

