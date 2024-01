"SKIDAM JOJ KAPU ŠTO JE IZDRŽALA MILJANU KULIĆ, TO JE NAJVEĆI USPEH" Bebica izašao iz Elite, pa poslao brutalnu poruku Teodori

Sanja Marinković ugostila je u ''Magazinu In'' rijaliti parove o kojima se najviše priča u Beloj kući. Naime, o svim gorućim temama Sanja je razgovarala sa: Anitom Stanojlović i Anđelom Rankovićem, Nenadom Macanovićem Bebicom i Teodorom Delić i Milicom Veličković i Borom Terzićem Terzom.

Bebica i Teodora su tom prilikom govorili o svom ljubavnom odnosu, pa priznali zbog čega jedno drugom skidaju kapu.

- Ja sam bezgrešan, ali skidam kapu Teodori što je izdržala Miljanu Kulić. To je najveći uspeh u rijalitiju! Ona je izdržala ogroman pritisak od strane Miljane Kulić i za to joj skidam kapu - rekao je Bebica.

foto: Printscreen

- Nisam znala da to misli sve do sada, nikad mi to nije rekao. Ja njemu skidam kapu što je trpeo moj buntovni stav i neke moje agresivne trenutke. U 2024. godinu smo ušli srećni i zadovoljni - poručila je Teodora.

- Moram da ih pohvalim, stvarno su mnogo drugačiji otkad sam ja ušao. Jeste Teodora spustila loptu s njim i bilo bi lepo da nastave u tom ritmu - prokomentarisao je Anđelo.

- Mi smo zapravo otpočetka zajedno, od prvog dana smo bili tu... Prva dva meseca smo se prvo družili, pa smo onda stupili u odnos i sad smo oko dva meseca zajedno. Mi smo opstali zahvaljujući poverenju i jakoj želji. Koliko god ja rekla nekad da ne verujem, morala sam da verujem u nas i našu ljubav. Što se tiče mene i našeg odnosa te dve stvari su najbitnije. Miljana mi nije nikakva konkurencija. Može da mi bude konkurencija što je on nju jako voleo, ponižavao se zbog nje, svašta radio... Kao žena prema ženi ne vidim sebe i nju na istim talasnim dužinama. Ja sam persona za sebe, ona za sebe. Ne možemo da se uporedimo uopšte. Najveći problem kod Bebice je što je on imao loša iskustva i ja sam kolateralna šteta njegovog nepoverenja iz prethodnih veza - okriva Delićeva, a Bebica dodaje:

foto: Printscreen

- Trudimo se zajedno da vratimo to neko poverenje, jer ja sam generalno nepoverljiv - poručio je Nenad.

Pink / Kurir, preneo Lazar Stanušić

Bonus video:

09:12 STARS-EP152