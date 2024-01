GOCA LAZAREVIĆ ZABRANJENA! Pevačicu zbog vanvremenskog hita ljubomorne duše stavile na CRNU LISTU u Crnoj Gori i Hrvatskoj

Pevačica narodne muzike, Goca Lazarević, vlasnica je jednog od najvećih hitova sa ovih prostora, pesme "Vidovdan" koju je komponovao Milutin Popović Zahar, inače njen bivši suprug.

Goca je tokom gostovanja u jednoj emisiji uživo otpevala ovaj vanvremenski hit, a zatim otkrila kako je baš zbog te pesme zabranjena u Hrvatskoj i Crnoj Gori:

- Na Kosovu i Metohiji sam bila pre dve godine, moram da kažem da pesma "Vidovdan" nije ni Zaharova, ni moja, to je pesma naroda, ovo je pesma Srba. Dobila sam mnogo zbog te pesme, ali mnogo sam i izgubila. Izgubila sam tržište, ne zovu me u Hrvatsku da pevam, ali sam dobila pesmu koja će živeti i posle mene, ovo je ono što ostvaljam za buduće generacije - rekla je Goca, pa otkrila da iz istog razloga ne nastupa ni u Crnoj Gori:

- Ne zovu me ni u Crnu Goru, nisam tamo pevala više od dvadeset godina, čak je pesma "Vidovdan" zabranjena na svim medijima. Ja ne razmišljam o tome, ja nisam nacionalista, ja sam rodoljub koja voli svoju zemlju i to je najvažnije. "Vidovdan" je prava srpska pesma, i to je važno. Koliko sam ja puta plakala sa publikom zbog te pesme, i dok smo je pevali svi, svi smo plakali. Mene politika ne zanima, sport, muzika i umetnost spajaju ljude i to je najvažnije - istakla je pevačica u emisiji "Premijera - vikend specijal".

