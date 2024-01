SLEDI SIV DAN ZA CECU I NJENU DECU! Zbog ove smrti se nikada nisu oporavili, ubistvo koje ih je OBELEŽILO za ceo život

Sutra se navršava 24 godine od ubistva Željka Ražnatovića Arkana. Naime, on je ubijen 15. januara 2000. godine u hotelu Interkontinental i iza sebe ostavio suprugu Cecu Ražnatović sa kojom ima ćerku i sina, ali i svu svoju decu iz prethodnih brakova.

Ceca sa porodicom svake godine izlazi na ovaj dan na groblje, a dolazi i sveštenik, pa se porodica potom okuplja u porodičnom domu okuplja na ručku kako običaji nalažu.

foto: Damir Dervišagić

Pevačica je inače više puta istakla da je Željko Ražnatović bio i ostao ljubav njenog života, kao i da niko neće moći da zauzme njegovo mesto u njenom srcu.

Tim povodom danas je iz Španije doputovala Anastasija, a na aerodromu je čekao brat Veljko.

Anastasija je jednom prilikom ispričala koliko joj kroz život nedostaje otac:

foto: Damir Dervišagić

- Da mi je neko ne znam šta uradio nikada ne bih očekivala od nekoga da se odrekne svog oca, pa da je ne znam najgori na svetu, a moj otac to nije bio. Ja sam ponosna što sam njegovo dete i što je bio to što je bio i što je toliko voleo i branio našu zemlju i uvek ću biti ponosna na to i zauvek ću ga voleti. Svakog dana poželim da je tata tu i da ga zagrlim - istakla je ona.

Kurir, preneo Lazar Stanušić / Alo

