BORA ĐORĐEVIĆ TETOVIRAO 28 GODINA MLAĐU SUPRUGU PREKO CELE RUKE: To je bilo dok me slušala zaneseno... (FOTO)

Bora Đorđević (71) pokazao je pred kamerama novu tetovažu, koju je uradio iz ljubavi prema 28 godina mlađoj supruzi Dubravki.

- Da vam pokažem. To je Dubravka. Ona je uvek tu, prisutna - istakao je on, pa pokazao kako crtež na njegovoj ruci izgleda.

- To je, inače, slika sa koncerta, dok me je slušala zaneseno. To je još bilo dok me je slušala zaneseno. Naravno, šalim se! - rekao je Bora Đorđević u emisiji Mire Adanje Polak, koja je odrađena u Ljubljani, gde već godinama živi.

- Nisam još primetio da starim, ja sam još u pubertetu! Činjenica je, ipak, da su počeli da se kvare delovi... - istakao je on.

Do ušiju je zaljubljen u suprugu, pored koje je našao sve što je za života tražio, a životom u Sloveniji je prezadovoljan.

- Da nisam došao ovde verovatno bih se ugasio negde usput, suviše sam divljao, preterivao sam. Shvatio sam da idem u pogrešnom smeru kad su počeli da mi otkazuju delovi, a nema rezervnih. Primetio sam da bi bilo dobro da idem na generalnu.. Zapustio sam se, nisam odmah reagovao. To je tako logično, je l'... Čovek pomisli: "Teraću dokle god mogu" - naveo je Bora.

- Nisam se brinuo. Sad znam pored koga sam, s kim živim, ko me voli, ima smisla da potrajem što duže, osećam ljubav i od ljudi - zaključio je Bora u emisiji.

