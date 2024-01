"POZNATA PEVAČICA JE IGRALA U MOM STRIPTIZ KLUBU" Branka Blek Rouz otkrila sve do detalja: Kad je njena majka saznala...

Branka Blek Rouz otkrila je da je u njenom klubu plesala i poznata reperka Milena Janković poznatija kao Mimi Mercedes.

foto: Damir Dervišagić

Branka je 2001. godine snovala školu muško-ženskog striptiza, a kasnije i klub.

U Brankin klub dolazile su brojne ugledne ličnosti i ljudi iz sveta šoubiznisa, a jedna popularna reperka je bila i njena učenica.

- Mimi Mercedes je došla kod mene i mogu da kažem da je i tada bila vrlo profesionalna. Njena majka kada je čula za to, došla je kod mene i ja sam objasnila da je njena ćerka bezbednija kod mene u klubu nego u gradu. Kod mene je pravilo da nema prostitucije i narkotika, čak i testiram na narko test ne samo plesačice već i sve zaposlene. To je meni jako važno jer mogu da kažem da sam porodično istraumirana na tu temu jer je moj mlađi brat bivši zavisnik i znam kolika je to muka - ispričala je.

foto: Printscreen Mondo

Ona je nedavno otkrila da su njen striptiz klub redovno posećivali političari, koji su se krili da dolaze kako bi sa devojkama uživali u striptizu.

- Kod mene na šou dolaze najviše političari, sportisti, mnogo ljudi iz javnog sveta. Meni je pokojni Luis pevao na otvaranju dok je bio živ. Bio mi je drugar, dolazio je bez trunke predrasuda i mnogo sam ga volela. Nekoliko političara, koji su sada srednjih godina, redovno s mladim devojkama i ženama dolaze kod mene. Nikada nisam želela da odajem imena, ali to su ljudi koji su na javnoj sceni, a za koje ne bi niko pomislio da, recimo, vole da uživaju u performansu koji nudimo. Onda ih te devojke s kojima dođu ostave, a oni ostanu da uživaju u piću i plesu. Ima svakakvih gostiju kod mene, bolji im je provod kod mene nego po gradu u kafanama, kod mene je diskrecija zagarantovana, ja njihova imena nikada ne odajem - tvrdi ona i dodaje da su njeni gosti upućeni u program u klubu svake večeri, ali i da ima onih koji dođu misleći da mogu da dobiju seksualne usluge:

foto: Printscreen/Pink

- Najviše je kulturnih momaka, ali ima i onih koji posle striptiza hoće nešto više, misle da mi nudimo seksualne usluge, ali to se nikad kod mene nije desilo. Odmah im to stavim do znanja. Bilo je onih koji su to tražili više puta, ali im je stavljeno do znanja da to nikada neće dobiti.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

04:42 OKO MENE SVE MUŠKE AJKULE Branka Blek Rouz u moru POTPUNO GOLA, a zbog jednog se plaši da će je IZBACITI sa plaže