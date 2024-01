"BIO JE BAJA U SEPAREIMA, A JA SAM GA IZDALEKA POSMATRALA" Luna otkrila nepoznate detalje o odnosu sa Markom

Rijaliti par Luna Đogani i Marko Miljković su 2019. godine otpočeli svoju ljubavnu priču u "Zadruzi", nakon čega su nastavili da se zabavljaju i u spoljnom svetu. Ubrzo posle su se i venčali, a svoj brak su krunisali naslednicama.

Miljkovići su na svoju godišnjicu rešili da iznenade svoje pratioce do sada neispričanim detaljima iz njihovog odnosa.

Kada se radi o tome ko se prvi zaljubio, Luna Đogani nije krila da je to bila ona.

- Pa, mislim da sam ja, zato što sam generalno zaljubljive prirode. Tada, kada sam bila realno klinka, malo mi više pažnje pružiš, nasmeješ mi se, kažeš mi dve, tri lepe reči, još kada izgledaš dobro, naravno da sam se zaljubila - rekla je Luna, dok je Marko otkrio da kod obe osobe mora doći do hemije kako bi se desila ljubav:

- Ja moram da dodam, ne znam da li u ljubavi neko može prvi da se zaljubi. Po mom mišljenju, u ljubavi mora da se desi hemija, da krene kod jedne, pa da pređe na drugu osobu i ta ljubav se jednostavno rodi - naveo je on.

Kada je reč o njihovom upoznavanju, Luna i Marko su imali drugačije viđenje njihovog susreta.

- Mi kada smo se prvi put sreli, Luna je pomislila "Vau, Marko Miljković" i poljubila me krišom ovde, tik pored usana - rekao je Marko, dok je Luna tvrdila da to nije bilo baš tako, te je priznala šta je zaista pomislila, kao i da je Marka znala od ranije:

- Jeste, to sam pomislila, ima tu još svašta nešto što sam pomislila, možda nešto nije za javnost. Pomislila sam kako ima lepa usta, ali nisam te namenski poljubila u usta, možda se slučajno desilo. Ali da, jesam pomislila, evo ga Marko Miljković, znala sam ko je on, jer sam ga ranije sretala u klubovima. Kada sam tek krenula da izlazim, on je već uveliko bio baja u separeima. Ja sam ga tada izdaleka posmatrala - priznala je influenserka za "Aj di džej kviz".

Influenserka i bivša rijaliti zvezda, Luna je za njihovih pet godina veze, podelila emotivni video.

Ona je htela da pokaže šta je dobila za njihovu godišnjicu, pa je u kratkom, sažetom video snimku pokazala kako je provela praznike sa ćerkama.

Na gotovo svakoj fotografiji njih četvoro pozirali su zajedno i jedno, drugome pružali ljubav.

Ovaj emotivni video oduševio je njene pratioce koji su u komentarima poručili da "daju dobar primer kako jedna porodica treba da izgleda".

- Život - napisala je Luna.

