ANELI AHMIĆ SE ODREKLA JANJUŠA! Pred svima završila sa njim pa šokirala: Simpatisali smo se, rekla sam da me čeka...

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš prvi put od njegovog ulaska u rijaliti brutalno su se suočili pred svima.

Janjuš joj je sasuo sve u lice, a onda je ustala ona i pred svima poručila da se odriče Janjuša.

- Danas je komentarisao da je Maja više pokazala boli, po čemu?! Šta je Maja napravila što ja nisam - urlala je Aneli.

foto: Printscreen Pink

- Nju zanima samo gde je on bio - rekao je Milan.

- Ma ne zanima me. Nek me mrze, boli me k***c za ljude! Neću da ispričam ništa, to je to, toliko od mene! - urlala je Aneli.

- Je l' te više boli taj deo gde ona prvo pita majku da li se Alen razveo ili ovo za Munjezom - pitao je Milan.

- Ako ja odem i ti kažeš da bi je**o nekoga s kim sam ja bio, tu nema priče. Kraj! Mi ne možemo više pričati i biti dobri... Ako ja vidim i vidi ne znam koliko ljudi i ako ljudi koji je znaju ne mogu da veruju šta ona pita, pa nisam ja to izmislio - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen Pink

- Prvo je majka spomenula tog Alena i ona je pitala: "Da li me čeka?" - rekao je Milan.

- Moja mama je došla, spomenula je ime tog Alena. Povredio si me što si rekao da ti se Maja pokazala... Po čemu?! Došao je sada, čitao neke natpise, moja sestra priča da sam se pogubila... Alen je osoba koju poznajem godinama, pre Asmina smo se simpatisali, nikada ništa nismo imali, zaklela sam se u svoje dete. Pre nego što ću ući u rijaliti, ne mogu da ispričam celu priču zbog drugih ljudi - urlala je Aneli.

- Sedi, bolje ti je - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen Tv Pink

- Što bi on bio ljut na tebe ako ništa niste imali - pitao je Milan.

- Zato što sam rekla, ne znam kako da objasnim... Ja sam rekla jednoj osobi da on mene čeka - rekla je Aneli.

- Maja će za mene biti u rijaliju, iako mi je kopala mozak sa njenim gde gledam i da li gledam, ona mi je rekla najgore stvari i ja njoj u životu. Čovek može da u očima vidi nekome da li je tužan i ne znam ti ni ja kakav i ona će od tada za mene biti figura s kojom ću ja da popijem kafu - rekao je Janjuš.

Kurir.rs/K.M.

Bonus video:

00:17 Aneli Ahmić vređa svekrvu