"ZBOG KARIJERE ŽRTVOVALA SAM BUĐENJE SA SVOJOM DECOM" Evo kako Jovana Joksimović izgleda nakon nekoliko sati uživo programa (FOTO)

Voditeljka Jovana Joksimović na malim ekranima je dve decenije, a godinama unazad vodi Jutarnje programe.

Jovanu trenutno gledamo u jutarnjem progranu domaće televizijre, gde je svako jutro raspoložena i nasmejana, te se mnogi pitaju kako joj to godinama polazi za rukom, budući da buđenje u ranim jutarnjim časovima većini teško pada.

foto: Printscreen/Youtube/K1 Televizija

Ona je sada na svom Instagramu podelila fotografiju koja je nastala nakon jutarnjeg programa koji je radila nekoliko sati uživo. Jovana se uslikala u automobilu sa ozbiljnim izrazom lica, te je mnogima izgledala umorno.

foto: Printskrin/Instagram

Inače, njen suprug, pevač Željko Joksimović jednom prilikom govorio je i tome kako Jovana leže veoma rano kako bi bila odmorna za Jutarnji program.

"Jovana mora da legne u deset, ali što je najbolje – legnem i ja u deset. Imamo ujutro obaveze i već od šest sati smo na nogama. Kada ustane i ode, ja sačekam to prvo javljanje. Nemam pojma, tamo joj operu kosu i izmasiraju joj glavu. Nešto se desi", rekao je on u emisiji "Exkluziv TV Prva".

foto: Printscreen

Jovana je svojevremeno priznala da je zbog karijere žrtvovala to što svako jutro tokom radne nedelje se ne budi sa svojom decom.

"Zbog karijere žrtvujem i žrtvovala sam najveći segment privatnog života, a to je buđenje sa svojom decom i to je nešto što je nenadoknadivo. Ne žalim, jer sam sama to izabrala, ali moja deca ne znaju za jutra tokom radne nedelje sa mamom, znaju za vikende, pa ajde to je nešto", rekla je ona i otkrila kako deci nadoknađuje vreme.

foto: Printscreen

– Morate nešto da žrtvujete, da nisam to, onda bih žrtvovala svoj posao. Izabrala sam ovako, zato sam celo popodne i veče sa njima, pa mislim da je to okej tako – objašnjava Jovana koja je jako vezana sa svoje klince, sina Kostu i bliznakinje Srnu i Anu.

