ŠEMSA JEDINA PEVAČICA KOJA S BAKIŠIŠEM RADI OVO! Trudim se da uzmem što više! Otkrila i kada je najviše plakala

Ono što je tokom svog aktivnog estradnog života doživela Šemsa Suljaković, malo ko će da doživi. Zahvaljujući pesmama „Južnog vetra“ i njenom prepoznatljivom fantastičnom glasu bila je, ali i ostala pevačica za sva vremena.

foto: express.ba

Njeni neprolazni hitovi i dalje traju, a generacije i generacije ljudi odrastaju uz Šemsine pesme. A, danas ima ona jedna uzrečica koja kaže: „Dajte Šemsine pesme da izginemo“.

Danas je iza Šemse 52. godine uspješne karijere i 75. godina njenog sretnog života.

-Ma, šta je imam više da pričam. Sve je ispričano, ljudi znaju sve, ja više nemam šta da kažem – rekla je Šemsa na početku razgovora.

Nikad vas nisam pitao, a evo sada ću: „Koja vam je najomiljenija pesma iz vašeg reoprtoara i zašto?

-To je pesma „Sve je manje od života“, koju sam snimila 1986. godine. Snimila sam je u vremenu kada sam baš u životu imala jedan ljubavni borodolom. Kada sam ušla u studio da je snimam, zatvorila sam oči, suze su tekle same i snimila sam je iz prve. A da jednu pesmu snimim iz prve nije mi se desilo za sve albume koje sam snimala. Tu sam pesmu iz prve snimila, plakala i pevala. Tako da sam za tu pesmu posebno vezana.

Da li ste imali previše tih ljubavnih brodoloma?

-Nisam, a nikada ih nije previše. Daj Bože da se i danas to desi, zašto da ne? Bile su to mladelačke ljubavi, što bi se reklo, tuge, žalosti i radosti.

Da li ima neka pesma zbog koje žalite što ste je snimili?

-Da ima, a to je pesma „Bacio si čašu, razbila se sva“. Razlog je da je meni bila baš skroz bezveze. A druga pesma je „Ugasi svjetlo, lezi kraj mene“, za mene je to baš bilo nešto bezobrazno, nešto nepristojno. To je tako dvosmislena pesma i baš me je bilo stid da je pevam uživo.

foto: Damir Dervišagić

Danas je obrnuta situacija?

-Da, nažalost. Ako pesma nije vulgarna, onda nije popularna. Te neke fine ljubavne pesme danas teško prolaze. Ali ja sam sretna kada vidim da ipak ima omladine koja se raduje kada čuju pesme "Južnog vetra", pa time i moje.

U poslednje vreme dosta mladih pevačica snimaju vaše stare pesme, takozvane kavere, pa je tako Jana snimila „7000 suza“?

-Ja uopšte nisam zavidna ili ne daj Bože ljubomorna na to što se radi. Meni je u prvoj liniji drago što misle na mene uopšte, zbog toga im hvala. A, posebno mi je drago kada im uspe taj kaver. Upravo te pevačice koje snimaju te moje pesme produžuju vek trajanja istih, pa usput i meni. A, osim toga ja ne dajem dozvolu za snimanje tih pesama već Miodrag M. Ilić, koji je autor svih tih pesama.

Mnogi žele da budu naslednice Šemse Suljaković, po vama ima li takva?

-Ja lično ne vidim ni jednu pevačicu kao takvu,a niti tražim da vidim, da budem iskrena. Svaka ptica peva svojim glasom. Nikoga nisam javno pohvalila da bi mogla biti moja naslednica. Jedino ova mala Đula Velić koja se sada takmiči u Zvezdama Granda, dok je bila mala pevala je identično kao ja, imala je i moju boju glasa. A, sada ima sasvim drugu boju, malo joj je glas, što bi se reklo orutavio, i po mom mišljenju najbolje joj stoji Ana Bekuta. Njene pesme baš najbolje iznese.

U vašoj dugogodišnjoj karijeri nije nikada bilo nikakvog trača, uvjek ste bili svoji, identični, pošteni?

-Takav se čovek rodi ili ne rodi. Ja volim sve ljude, poštujem, cenim. A, ako se i na nekog naljutim, onda mu kažem sve u lice, da svoju dušu očistim. Sa mnom su svi načisto, a i dalje se volimo i družimo. Ako se neko naljuti, onda je do tebe, svako treba da se suoči sa svojim licem u ogledalu. Nekada su i drugačija vremena bila, ljudi su se više poštovali, voleli.

Gde živite danas?

-Momenatlno sam u Švedskoj. Volim Bosnu i Sarajevo zbog moje dece, unučadi, a u Švedskoj mi je baš, baš super, u toj zemlji odmaram dušu svoju. U Švedskoj mi odgovara uređenost zemlje, zakon, mir, zdravstvo i, što vodi neko o meni računa. Uvek mi se javljaju šta treba sledeće da uradim, kakve analize da izvršim. Ma, mislim fantastično.

Da li nameravate ponovno ući u studio?

-Ne, ne planiram. I ovo što sam zadnje snimila nastalo je iz razloga što smo Miodrag M. Ilić i ja poželeli da se ponovno nađemo „na mestu zločina“. On za pultom, ja za mikrofonom u studiju. Mislim da nema više potrebe za tim. Moje stare pesme i danas su jako aktuelne,pa nema razloga da ih kvarim nekim novim pesmama. A ne može se ništa novo napraviti od onog što je već snimljeno.

foto: Ana Paunković

Za vas mnogi kažu da ste ženski Šaban Šaulić. On vam je uradio prvu pesmu „Otišla je ljubav“. Kako je došlo do te saradnje?

- Šaban i ja bili smo komšije u Šapcu. Ja sam tamo bila udata, a za koga pevačica može da se uda, već za harmonikaša. Da mu ne spominjem ime, Šaban je s tim harmonikašem počeo da peva i onda mu je rekao, kako je on zaslužio da mu ženi, to jest meni napravi jednu pesmu. Onda je došao Rade Vučković i pokojni Mića Nikolić i tako je nastala ta pesma, snimljena na singlici ploči. Tada je ta ploča prodata u 90.000 primeraka, što je bilo veliko čudo za tada jednu nepoznatu pevačicu. Svi su mislili da peva pokojna Branka Stanarčić, jer je ona pevala taj šabanovski stil.

Da li bi bilo vas da nije bilo „Južnog vetra“?

-Iskreno da kažem, ne verujem. Jer da je tada Šaban nastavio da radi sa mnom,on nije imao vremena za to. Radio je za sebe previše, pa imao je još dosta drugih pevača,tako da bi se ja pogubila u svemu tome. Ne bi mogao da mi se posveti kao što je to Miodrag uradio. Miodrag M. Ilić mi je svirao na prvoj singlici jer je bio u orkestru Ace Stepića,pa me je tu i registrovao. On je preko Miodraga Ž. Ilića pitao za mene, kao gde je ona mala Šemsa. Onda me je iz Šapca odveo kod sebe u Beograd i tako je započela naša saradnja.

Vi ste njemu prepustili i Youtube kanal. Zbog čega?

-Prvo, ja zaista nemam vremena za to, a on ima sve ljude oko sebe koji to rade i vode. Nekada je svako uzimao i krao na mojim pesmama, pa ako neko treba da uzima neka to bude upravo on, koji je i stvorio sve te pesme. Ja samo znam da ću dobiti svoj deo kao izvođač i dobijam. Nikada nisam pucala na neke avione, kamione, i sve ostalo.

Vi ste jedna, ali zaista jedna od rijetkih pevačica koja kompletan bakšiš daje muzičarima?

-To jeste tako i oduvek je bilo tako. Pevač dođe uzme pozamašnu cifru i, šta bi još trebala i njihov bakšiš da uzmem. Na muzičare niko ne misli, dobiju neki mali honorar i to je to. Ja se trudim da uzmem što više bakšiša i da im onda sve dam. Na kraju im dam sve i kažem:“Pogledajte majka vam zaradila za čorbu“, a njima drago.

