POZNATI TEKSTOPISAC APELUJE NA ESTRADU: Pomozite mi da ne izgubim kuću! Demir Jetula se obratio Dragani, Zorici, Šemsi...

Demir Jetula je tekstopisac iz Kraljeva koji je napravio velike hitove za pevače sa estrade.

On se javio našoj redakciji i zamolio da mu pomognu one zvezde s kojima je sarađivao, a koje mu se ne javljaju na telefon.

Njegovo pismo prenosimo u celosti.

Demir Jetula sa porodicom foto: Privatna arhiva

- Želim da se obratim pevačima i muzičarima da mi finansijski pomognu da rešim stambeni problem svoje četvoročlane porodice. Imam suprugu Mariju i i dve male ćerkice Lolu (12) i Ana Mariju (7). Zovem se Demir Jetula, iz Kraljeva sam i priznati sam tekstopisac i kompozitor folk muzike. Preko 40 godina sam vrlo uspešan na estradi i pisao sam pesme za najveće jugoslovenske zvezde i na taj način značajno doprineo građenju njihovih uspešnih karijera - kaže Demir i dodaje:

Demir Jetula sa Majom Marijanom foto: Privatna Arhiva

- Nekada sam bio uspešan privrednik (vlasnik RTV Biser iz Kraljeva, bavio se građevinarstvom, ugostiteljstvom, itd.) Igrom sudbine ili lošim poslovnim potezima došao sam u totalni bankrot i praktično sam na ulici sa svojom porodicom. Imam šansu da prizemnu kuću (koju sam ja izgradio) u Kraljevu otkupim u dogovoru s preduzećem "EOS Matriks" iz Beograda (sadašnji vlasnik kuće) i da mi oni skinu hipoteku. Za to mi je potrebno da do 31. decembra 2023. uplatim ostatak od 15.800 evra.

Demir Jetula sa Ljubišom Stiojanovićem Luisom foto: Privatna Arhiva

Jetula navodi mu se sada niko ne javlja na pozive.

- Pokušavao sam da stupim u kontakt sa svojim pevačima, ali do njih je teško doći, a nekada su me na kolenima molili da im poklonim hitove. Molim vas da pokrenete "moje zvezde" da mi pomognu da rešim osnovni životni problem. Iz moje "lične karte" možete videti za koga sam sve pisao i koje pesme i koliko sam značajno doprineo afirmaciji i uspehu naših najvećih zvezda. Da kažem i to da nikada u životu nisam dobio ni jedan jedini dinar, niti bilo kakvu novčanu naknadu od bilo kog izvođača - priča on.

sporna kuća foto: Privatna arhiva

Inače, Jetula je uradio tri hita za Šabana Šaulića, među kojima je "Ako me tražiš", zatim Vesni Zmijanac, Dragani Mirković pesmu "Mamina i tatina", Marinku Rokviću, Šemsi Suljaković, Jani pesmu "Odvedi me, srećo", Suzani Jovanović, Bori Spužiću Kvaki, Luisu, Sinanu Sakiću, Maji Marijani numere "Ja nisam devojka lutalica" i "Šta je jablan među borićima".

Pisao je i Zorici Brunclik, Miletu Kitiću, Milošu Bojaniću, Kemalu Malovčiću, Indiri Radić, Milančetu Radosavljeviću, Ljubi Lukiću, Marti Savić, Snežani Babić Sneki i drugima.

Ljiljana Stanišić

