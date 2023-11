MARIJA ŠERIFOVIĆ JE OVU TAJNU KRILA GODINAMA! Sada odlučila da o tome i PROGOVORI, nacija će biti baš ŠOKIRANA

Pevačica Marija Šerifovič otvorila je dušu i progovorila o nepoznatim detaljima iz svog života i karijere.

Ona je pre nekoliko godina rešila da stavi tačku na pevačku karijeru, ali se o tome u javnosti nikada nije pričalo. Sada je prvo progovorila o tome:

- Samo mi se nije pevalo više, ništa mi se nije sviđalo. Nije mi se pevalo, nije mi se dopalo stanje, mislim sad je još gore, ali nema veze. Znači, samo sam se zasitila od svega. Zasitila sam se estrade, ovih ljudi, nemam pojma, stvarno. Onako, pomislila sam, neću ja da pevam više bre, idem da uživam i ne interesuje me - priča Marija i dodaje:

foto: Petar Aleksić

- Došla sam slučajno u Srbiju, 2015. godine, mama je imala nešto na štitnoj žlezdi, nešto je zdravstveno rešavala. I kao ajde da dođem da vidim šta Verica radi, bla bla bla. I par dana posle toga, Bane Opačić mi pusti pesmu Pametna i luda. Ja tu pesmu snimim, nisam htela da je objavljam nikada. Planirala sam da snimim i spot sve i da ostavim u fijoci, tako da je ja imam i da je puštam kad ja hoću. Za svoju dušu. I posle par dana sam onako srela negde Sašu Popovića slučajno i on me pita: "Hoćeš da dođeš u Zvezde Granda"? Mislim se kakve bre, Zvezde Granda, nema šanse. Idemo u Ameriku, ostavim me na miru. Tako da, u stvari, eto, te tri situacije su mene vratile i nešto se tu promenilo.

Marija je godinama član žirija "Zvezde Granda", a sada je otkrila da li smatra da su nekada previše strogi prema kandidatima.

foto: Miomir Milić

- Pa sad, ne znam. Znaš kako, čudno je to? Jer mi tamo sedimo satima. I sad od 50 kandidata, samo njih dvoje, troje zna da to radi. I onda te zasipa, zasipa, zasipa. Mislim, i ne tako lepo pevanje, i ne tako lepa muzika, i ne tako neki veliki talenti. I onda, verovatno padne mi roletna, više. Nemojte, molim vas da svi... svi hoćete da pevate, nemojte, molim vas. I onda je, možda to, i ta snimanja su jako iscrpna. To traje ceo Božji dan. Znaš, kad bi sad ja imala pet kandidata da slušam dnevno po 15 minuta, pa bih možda kao i bila tolerantna. Međutim, kad se to nakarika onako jedan neznalački niz, onda mi je stvarno preko glave svega toga. Tako da, nisam sigurna da sam bila bezobrazna tako često. Možda jednom, dva puta mi se omaklo nešto za šta bih rekla sorry. Da li je sad to strogoća ili nemam pojma, tako je, to vam je, što vam je i ja to ne planiram da promenim.

Kurir.rs / Blic

