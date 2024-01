OLJA BAJRAMI TUŽI ANU NIKOLIĆ Nakon pretnji, bosanska pevačica poručila: Preko tako užasnih stvari neću da pređem! Ovo su detalji

Olja Bajrami odlučila je da tuži Anu Nikolić zbog toga što joj je pretila i ugrozila sigurnost krajem decembra prošle godine.

Tada se desio incident u kome je glavna akterka bila Nikolićeva. Ona je ispred zgrade napala kompozitora Gorana Ratkovićeva Raleta, s kojim je sarađivala na pesmama za novi album, zbog toga što je Bajramijeva bila s njim u studiju. O tome je Kurir prvi pisao.

foto: ATA images, Sonja Spasić, Nenad Kostić

Angažovala advokata

Kako smo saznali od našeg izvora, Olja je sačekala da prođu novogodišnji praznici, a odmah nakon toga kontaktirala je sa advokatom i rekla da želi da tuži Anu Nikolić jer joj je u noći incidenta pretila šišanjem, silovanjem i navijačima. U izjavi za Kurir Bajramijeva je potvrdila naša saznanja.

- Da, tačno je. Preko tako užasnih stvari neću da pređem - rekla je kratko pevačica.

foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić

Sporni događaj, podsetimo, dogodio se kada je Ana došla ispred Raletovog studija, zvala ga i vređala i pominjala Olju. Pevačica iz Bosne je nakon toga u intervjuu za Kurir otkrila sve šta se dešavalo te večeri:

- Pretila mi je. Svašta je govorila. Pretila mi je navijačima, rekla mi je da će da me ošiša, rekla je... Ma, da ne pominjem, sve jako ružno. Ne mogu da objasnim koliko je to ružno i sramotno za nekada onakvu zvezdu, a sad kraljicu svih naslovnih strana žute štampe. Na šta se ona spustila, meni je to strašno. Ne možeš da povređuješ ljude oko sebe samo zato što si ti povređena pa pališ sve pred sobom. Ispadam budala koja se tu našla. Treba da objašnjavam zašto sam došla kod producenta u studio da donesem pare i završim svoju pesmu. Sramota! Prvenstveno, ne možeš da čupaš ljude s kojima sarađuješ, tako se ne ponaša jedna zvezda.

foto: Nedim Bajramović

Pevačica je otkrila i da ju je Paraćinka zvala na Vocap.

- Zvala me ja na Vocap. Ne znam odakle joj moj broj telefona. Nisam joj se javila, ali sam joj poslala poruku: "Mene ne mešaj, spusti loptu, ne pravi se luda, ne radi to, nemoj da zoveš novinare i da mi narušavaš mir. Ja posle moram da se peglam s mojim verenikom i da mu objašnjavam šta se desilo."

Pukla saradnja

Ana je nakon skandala koji se desio kontaktirala s Raletom i ubeđivala ga da je Bajramijeva kriva za to što su mediji saznali za ovaj incident. U jednoj od svojih izjava kompozitor je rekao da neće nastaviti rad s Nikolićevom. - Zbog ove priče sam izgubio inspiraciju da nastavim s radom na albumu. Trenutno nijedno od nas nema želudac za bilo kakav dalji nastavak ove priče, koja je među nama samo umetnička - kazao je on za Telegraf.

Kurir.rs

Bonus video:

00:10 Olja Barjami ispred zgrade gde zivi kompozitor