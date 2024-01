PRVO OGLAŠAVANJE BOKIJA 13 NAKON TEŠKE OPERACIJE "Nemam snage, trajalo je između tri i četiri sata..."

Nekadašnji voditelj i šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13 operisan je u nedelju, 14. januara, i to peti put, a sada se oglasio za domaće medije i otkrio kako se oseća.

Kako je sada otkrio, operacija je zahtevna i trajala je čak četiri sata.

- Nemam snage, ali okej, oporavljam se. Vadili su mi sada dva lipoma, posledica od operacija, na dve strane na abdomenu. Operisao sam se na Državnoj klinici, a operacija je trajala između tri i četiri sata, lipomi su uklonjeni i sada sam u zavojima, što je normalno - istakao je Boki.

On je dodao da je otpušten iz bolnice i da je na kućnom lečenju trenutno.

- Sve je dobro prošlo, iskreno se nadam da ih više neće biti. U nedelju je bila operacija, a juče sam pušten iz bolnice, sada sam kod kuće - rekao je Boki.

Inače, njegova majka govorila je o njegovom zdravstvenom stanju.

- Da, primljen je na kliniku i očekuje se početak operacije. Operacija je uklanjanja lipoma, posledica ranijih operacija, a radi se na Državnoj klinici - ističe Jovanovska.

Ovo je njegova peta operacija.

- Svaka operacija nosi svoju opasnost, s obzirom da je Bojan do sada pet puta operisan. Nažalost, nema poboljšanja zdravstvenog stanja, posle ove operacije moraće da se leči na odgovarajući način. Oporavak će se nastaviti, s obzirom na to da preporuke lekara to nalažu - dodaje Jovanovska za "Skopje 1".

