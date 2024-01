"SA PEĐOM MEDENICOM SAM PROVELA 3 GODINE" Jovana ne prestaje da šokira, progovorila o intimnim odnosima sa pevačem

Učesnica "Elite" Jovana Cvijanović tvrdi da je bila u vezi sa oženjenim pevačem Peđom Medenicom a u javnosti ne prestaje da iznosi detalje iz navodnog odnosa sa njim.

Ona je, takođe, bila i sa reperom MC Stojanom, a sada je otkrila sa kim joj je bilo lepše.

- Sa Peđom sam provela 3 godine, a sa Stojanom 3 meseca. Predaniji mi je bio Peđa, ali sa Stojanom sam planirala porodicu - rekla je Jovana.

- Koji je bio perverzniji - upitao je Milan.

- Mc Stojan - rekla je Jovana.

- Čuo sam da si pričala da si tačno znala kada je bio sa ženom pre tebe - rekao je Milan.

- Prvi put kad smo razmenili brojeve, on me odvezao kući i zamerio mi je što mu nisam tri dana odgovarala na poruke. Čuli smo se non stop, više smo imali emotivne i romantične poruke. To je jedina osoba koja me zvala Joco - rekla je Jovana.

- Jel ste imali odnose u autu? - upitao je Milan.

- Peđa je jako romantičan, nismo - rekla je Jovana.

- Poljupci u zoru, kupanje u moru, vino belo, svega je bilo - rekla je Jovana

- Mc Stojanov omiljeni pevač je Oliver Dragojević - rekla je Jovana.

- Je l' ste imali nekad odnose uz njegove pesme - rekao je Milan.

- Jesmo, on je narcis - rekla je Jovana.

