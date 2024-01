JANJUŠ BRUTALNO IZVREĐAO ANELI! Uputio joj reči kakve nije mogla ni da sanja, ostala na ivici suza (VIDEO)

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš brutalno su se sukobili za crnim stolom.

Janjuš je tom prilikom otkrio da bi bio s bilo kojom devojkom samo s Aneli ne, što je nju veoma iznerviralo.

- Da li si očekivao da će se Maja toliko potresti - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen Pink

- Na ovo pitanje koje si mi postavila, da me pitaš za bilo koga, rekao bih da bi se potresao, a kada je konkretno Maja, rekao bih isto. Svako normalan bi. Jako sam bio skoncentrisan njenim odgovorom i njenom pričom, to je odmah misao ko će sa kim biti. Ona misli da ću ja sada biti s nekom. Sa mnom si nažalost mogla da provališ kako ja funkcionišem, ja nisam glupa osoba, moraš da shvatiš da te kapiram šta god da kažem. Možda si ranije imala papke koji su te gledali kroz fizički izgled i boleo ih je ku**c šta ćeš ti da radiš. Ja jedino sa tobom ne mogu vreme da provodim. Tu je kraj, nema više šta da se učini. Ja bih mogao da spavam sada s kim god, samo s tobom ne bih. Tražim ti da skontaš što je to tako i da ti uđe u glavu zbog čega je to tako - rekao je Janjuš.

- Okej, ja sam to ukapirala, to si ti već rekao. Gde je emocija nestala za dva dana?! Kako se moglo zaboraviti sve što je ova žena vređala njegovo dete - rekla je Aneli.

- Jako si kvarna. Kako tebi nije nestalo za pet dana?! - rekao je Janjuš.

foto: Printscrteen

- Druga stvar, objasnio sam, ja sam kada sam ušao da sam osetio od Maje to nešto...Ja sam ovoj osobi rekao sve najgore i ona mene. Sada spominjanje šta je ona meni. Tog trenutka kada mi je došla i rekla, ja sam rekao da se neće ništa ponoviti. Ona i ja nismo zajedno, nismo u vezi. Mi smo završili sve to, ali sa nekim sa kim imaš emociju ne možeš to da radiš - rekao je Janjuš.

- Vreme je pokazatelj svega, ja sam uverena u to i to je tako - rekla je Aneli.

- Dobila si šansu, najiskrenije, posle svega što sam gledao...Možda se moje emocije nisu ugasile - rekao je Janjuš.

- Jesu, tako se ne ponaša čovek kom su se izgubile emocije...Ti provodiš ceo dan sa Majom...Ujutru u rehabu, meni to nije normalno - rekla je Aneli.

- Sada mi je ona draža nego ti. Osećam da mi je draža, nemamo emocije jedno prema drugome - rekao je Janjuš, a Aneli je nedavno saznala da je Marko poslao maloj Nori i novac za pranike.

