DALILA DRAGOJEVIĆ SE VRATILA STAROM POSLU! Evo na koji način skuplja pare za preseljenje u Njujork: Nedeljna zarada je paprena

Bivša učesnica rijalitija, Dalila Dragojević ne krije da je jako zaljubljena u svog dečka Marka, koji živi i radi u Americi.

Dalila se nedavno vratila iz Njujorka, gde je bila 17 dana, a po povratku u Srbiju vratila se svojim mečevima na platformi TikTok, od kojih je odlično zarađivala.

foto: Printscreen/HypeTV

- Sveža iz Njujorka! Sve se promenilo! Konačno mogu da pričam otvoreno o tome. Lepo nam je. Život u budućnosti vidim sa njim, da l' Njujork, da l' Beograd, nije bitno. Ne želim da budemo razdvojeni. Zbog ljubavi sam spremna na velike korake, moj odlazak u Ameriku jeste veliki korak, već sam načinila prvi, veliki. Preseljenje tamo je još veći korak, spremna sam, naravno - rekla je Dalila, pa otkrila čime ju je Marko osvojio.

foto: printscreen Instagram

- Kupio me je pažnjom, poštovanjem, fizičkim izgledom, to je neosporno, neću se zaljubiti u nekog ko nije moj tip. Toliko je posvećen meni, toliko se trudio da me sprovede kroz sva mesta tamo, ništa mu nije teško. Posvetio se 24 sata meni. Tamo je bio domaćin. Svuda smo išli zajedno, vezali smo se. Pola godine to traje, to nije od juče. Preko TikToka smo se upoznali, pustio mi je poruku i tako je krenulo... On je iz Crne Gore, sa Cetinja. To je dovoljno da se zna za sad - rekla je ona za "Blic".

foto: Printscreen/Instagram, Shutterstock

Kako se ranije pisalo na mrežama i u medijima, Dalila je dugo bila u samom vrhu balkanskih tiktokera, a navodno je na nedeljnom nivou zarađivala i dvadeset hiljada evra.

Dragojevićeva je čak putem uživo nastupa na pomenutoj platformi za godinu dana uspela čak da zaradi milion evra, a ova informacija je osvanula na mrežama.

