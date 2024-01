NEUTEŠNI OTAC ANDRIJANE LAZIĆ SE POTRESNOM PORUKOM OPROSTIO OD ĆERKE! Nebojša se ne miri sa gubitkom: Ne verujem u smrt...

Pevačica iz Bijeljine Andrijana Lazić, koja je prošle nedelje stradala nakon pada sa 24. sprata u Dubaiju, danas će biti sahranjena.

Andrijanin otac Nebojša oglasio se putem društvenih mreža pred sahranu, te je podelio dve njene fotografije.

Putem Fejsbuka je uputio poslednji pozdrav naslednici.

- Ne verujem u smrt zbog toga što vidim zvezde. One sijaju daleko, daleko u mraku, iako ih ne mogu dotaći, one postoje. Zbog toga ne verujem u smrt i znam da i ti sjajiš negde tamo - napisao je on.

Nebojša je na svom Fejsbuk profilu objavio i ćerkinu umrlicu.

- Poštovani, sahrana naše drage Andrijane će se obaviti 19.01.2024 godine u 13 sati ispred kuće žalosti u Velinom Selu - napisao je tom prilikom.

Podsetimo, Andrijanina porodica je donela odluku da danas, 19. januara, baš na dan sahrane, objave jedine dve numere koje je snimila, o čemu je pisao Kurir.

