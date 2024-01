PAS PREDOSETIO ANDRIJANINU SMRT? Otac otkrio jezive detalje: Cvilio je kao nikad u životu...

Nebojša Lazić, otac nastradale pevačice se ne miri sa gubitkom voljene jedinice.

Nebojša je sada otkrio potresne detalje o Andrijaninom psu, koji kao da je predosetio smrt svoje vlasnice.

foto: Printscreen Facebook

- Pas je tu noć kad je Andrijana umrla cvilio kao nikad u životu. Izašli smo da vidimo šta se dešava, posle je došao do vrata i na kraju sam ga pustio da uđe u kuću - započeo je Andrijanin otac:

- To je veliki pas, živi u dvorištu, ima kućicu i retko kad smo ga puštali unutra. On je predosetio šta se dešava i na kraju smo se šokirali scenama. Kad je ušao u dnevnu sobu, samo je ležao i plakao. Videli smo da psu idu suze, nismo mogli da verujemo - dodao je Nebojša.

foto: Printscreen

- Pitajte i komšije, oko 2.000 ljudi mi je do danas prošlo kroz kuću, svi su videli isto što i ja. Evo i sad vidite kako je tužan, sve je predosetio. Kad otvorim prozor, on samo želi, gleda me i ništa ne radi - ispričao je neutešni otac

Podsećanja radi, Andrijana Lazić (28) bila je mlada pevačica iz Bijeljine, Republike Srpske, na početku pevačke karijere. Pre odlaska na put koji ju je koštao života snimila je dve pesme koje je trebalo uskoro da budu objavljene.

Kurir.rs/Republika/K.M.

