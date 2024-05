OPANKE KOJE MIROSLAV PRAVI NOSE OD KARAĐORĐEVIĆA DO ERE OJDANIĆA: Zanat mora dobro da se ispeče, stružiti srpski opanak nije lako!

Mnogi zanati u našoj zemlji izumiru, pa tako i opančarstvo. A nekada se sa srpskim opankom svuda išlo, gazio je šumadijski kljun i po njivi, na veselju, ali i u ratu. Danas opanke koriste samo kulturno-umetnička društva, a u Srbiji opančari polako nestaju - ostalo je svega pet-šest ozbiljnih opančara koji ovaj zanat čuvaju od zaborava!

Jedan od njih je i Miroslav Pavlović (54) iz sela Kloka kod Topole, koji se opančarstvom bavi već 40 godina. Nekada je njegov otac vodio opančarsku zadrugu, a on je zanat učio od starih majstora. Danas radi sa još dva majstora, a povremeno mu i sin uskoči u pomoć. Sve se radi ručno.

Ima posla

- Već 40 godina radim za kulturno-umetnička društva, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Po Australiji, Americi, Evropi, nema zemlje u koju nisam slao opanke. Radimo i pojedinačne narudžbine, naručuju ljudi i za dečicu, bebe, ali i za odrasle. Imamo dosta posla, hvala bogu, ne može da se stigne. Mnogo više se sada poručuje nego ranije - priča nam Pavlović.

Prodaju se skoro sve vrste, ali najviše šumadijski bez vrha, ali i s kljunom, ali i vlaški. Kaže da u Srbiji nema mnogo kolega koji se ovim poslom bave ozbiljno, svega petoro, šestoro.

- Ima nekih preprodavaca koji kreću da prave, ali ne znaju. Opanak nije da ga pravi svako, ne može da se postane opančar za noć ili za godinu. Zanat mora dobro da se ispeče, jer stružiti srpski opanak nije lako. Treba da se struže, da se opanku da forma. Prvo se skroji koža, pa se potopi u vodu da ona prepije, da malo otpusti, pa posle se cvikuje, na kalupe plastične se šije i to kad se uradi na kalupima, sačekamo do sutra da se osuši, da opanak dobije svoju formu, kad se osuši, vade se ekserčići i dalje se kroji i opkraja i šije opanak - objašnjava za Kurir proces pravljenja opanaka Pavlović.

Džinovski par

Naručuju i kafane

Miroslav pravi i velike opanke od čak jednog metra.

- To je više reklama, ljudi to uzimaju i naručuju za kafane i etno-restorane, neki čak i za kuću kao ukras. Taj opanak ide na kilo, a dugačak je do metar - kaže Miroslav, koji je dosad napravio više od 10.000 opanaka.