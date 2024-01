"OKRENUO SE REKAO JEDNU REČENICU I OTIŠAO" Voditeljku Slagalice muž ostavio s MALOM PLATOM i 2 DECE, a razlog je SRAMAN

Voditeljka RTS-a Milica Gacin, publici najpoznatija kao jedna od voditeljki kviza "Slagalica", otvorila je dušu i podelila svoje iskustvo o razvodu od bivšeg supruga, sa kojim već godinama nije u braku.

Milica Gacin je jednom prilikom u jednom od svojih videa govorila o odnosu okoline prema ženama, a tom prilikom osvrnula se na situaciju u kojoj se i sama našla nakon razvoda od supruga, sa kojim ima ćerke Hanu i Katju.

foto: Printscreen/RTS

- Ja sa svojih 20 godina nisam znala apsolutno ništa, srljala sam, sa 30 sam nešto kao bila malo pametnija, ali i dalje sam srljala. I onda sam se tako ukalupljena u taj stereotip strašno trudila da udovoljim prvom detetu, drugom detetu, mužu. Ja nisam izlazila iz kuhinje danima, satima. Da sve bude tip-top, jer sam iz vojvođanske kuće, da sve bude skuvano, namireno, da bude kako treba, kuća, deca. Da sve bude perfektno. I znate šta se desilo? Na prvom velikom kamenu spoticanja, odnosno na prvom velikom životnom problemu, okrenuo se na peti i otišao. Rekao je "ja ovo više ne mogu, meni je teško", i okrenuo se i otišao - ispričala je iskreno Milica u pomenutom videu.

foto: Printscreen/youtube

Kako je dalje navela, našla se u nezavidnoj situaciji jer je osim brige o ćerkama vodila brigu i o bolesnom ocu. Tada je shvatila da mora da skupi snagu da krene dalje.

- Ja sam se našla u nezavidnoj situaciji, sa dvoje dece, sa malom platom, sa ocem koji je bio u katastrofalnoj situaciji, takoreći umirući. Tada sam shvatila da je moja jedina opcija uspeh, da ja nemam mogućnost za bilo šta drugo. Nego samo imam mogućnost da uspem i to je sve što ja sebi mogu da dozvolim. Ali uopšte nije lako - istakla je voditeljka.

Milica Gacin je, inače, pre nekoliko godina u jednom od intervjua istakla da je sa svojim naslednicama uvek bila iskrena u potpunosti, te da ih uči da budu samostalne i jake mlade žene.

foto: Printscreen/Instagram

- Sigurna sam da su moje ćerke stabilne osobe upravo zato što nikada nisam ulepšavala realnost. Razgovaramo o događajima onakvim kakvi jesu, bilo da su oni najlepši ili najružniji. One znaju da mogu sve da mi kažu i da se nikada neću naljutiti ili udaljiti od njih dve zato što se s nečim ne slažem, kao i da ih nikada neću izneveriti. Dozvoljavam da same prave svoje izbore, upravo zbog toga što imam veliko poverenje u njih i do sada ni u čemu nisu pogrešile. Ne kažnjavam ih, ne ucenjujem, ne vičem na njih, nikada ih nisam tukla, već ih podržavam, razumem i podstičem da postupaju u skladu sa svojim uverenjima. Moj bivši suprug i ja odličan smo primer partnera koji su nakon razvoda podjednako odgovorno nastavili da brinu o potomstvu, što naše ćerke vide i osećaju. Zreli smo ljudi i imamo jasne prioritete - rekla je svojevremeno Milica.

kurir.rs/Story/preuzeo I. L.

Bonus video:

00:17 BEŽIIII, UBIĆU DETE! Voditeljka Pinka umalo da pregazi mališana sankama