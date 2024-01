JOVANA CVIJANOVIĆ IMA PODUŽI SPISAK OŽENJENIH?! Posle Peđe Medenice, tvrdi da je bila i sa ovim slavnim KOŠARKAŠEM! ŠOK!

Učesnica "Elite" Jovana Cvijanović iznela je detalje odnosa sa Peđom Medenicom u javnost, a sada i tvrdnje da je bila u vezi sa proslavljenim košarkašem Nikolom Kalinićem.

- Jovana, saznalo se da je košarkaš s kojim si imala emotivan odnos Nikola Kalinić. Nema potrebe da sad ćutiš o tome, kao inače. Najbolje je da sad budeš iskrena - rekao je novinar u emisiji "Pitanja novinara".

- Jako me brine kako će moja porodica reagovati na sve ovo. Možda trpe pritisak zbog toga - istakla je Jovana.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Kako ste se vas dvoje upoznali? - upitao je novinar.

- Preko društvenih mreža. Lajkovao mi je sliku, onda smo krenuli da se čujemo. Videli smo se bili kad je došao u Srbiju, taj je sve počelo sve. Taj odnos nije potrajao, jer mi se nisu neke stvari dopale - kazala je Jovana.

- Da li ti se nije dopalo to što je oženjen? - upitao je novinar.

- Između ostalog. Nisam želela da budem nekom druga. On meni ženu nije spomenuo, rekao je da ima dete samo. Ja sam istraživala dosta, na taj način sam saznala da je zauzet - istakla je Jovana.

- Kad ste bili prvi put intimni? - upitao je novinar.

foto: Starsport

- Ne bih o tome. Nekoliko puta smo bili intimni - odgovorila je Jovana.

- Koliko je taj vaš odnos trajao? - upitao je novinar.

- Dva meseca. Nisam želela da budem kombinacija. Sve se svodilo na naše kratko viđanje - kazao je novinar.

- Vaš odnos je bio kombinacija? - upitao je novinar.

- U stanu, njegovom - odgovorila je Jovana.

- Ko ti je bio najjbolji? Mc Stojan, Peđa, ili Kalinić? - upitao je novinar.

- Svaki odnos je za sebe. Kalinića ne mogu ni izdvojim, jer je to bilo površno - rekla je Jovana.

foto: Prinscreen Pink

- Da li je Kalinić bio galantan? - upitao je novinar.

- Ne baš. Ja sam neko ko upali svoj auto, ode gde treba i sve sama mogu. Nisam ni imala vremena da vidim da li je galantan - kazala je Jovana.

- Kada je to počelo? - upitao je novinar.

- Pre Mc Stojana - odgovorila je Jovana.

- Je l' te privukao samo jer je poznat? - upitao je novinar.

Ne. Mene to ne zanima. Drugarice su me kritikovale jer od bivših nisam izvukla nikakvu korist. Imam svoj stan i auto. Zarađujem koliko mi treba. Ne zanima me ko je popularan - rekla je Jovana.

- Ko te je najviše povredio? - upitao je novinar.

foto: Nemanja Nikolić

- Stojan, definitivno. Raskid na mene je ostavio velike posledice. Sve što sam želela je da ga pitam zašto mi je to uradio. Primakla sam se anoreksiji, završila u bolnici i jedino želela samo da mi objasni neke stvari, ali se to nije desilo - kazala je Jovana.

Podsetimo, Jovana je šokirala javnost kada je izjavila da je bila u vezi sa oženjenim Peđom Medenicom, dok njena sestra tvrdi da sve laže.

- S obzirom da sam želela da zaštitim sestru i pokrijem je u njenoj manipulaciji da jeste imala aferu sa Peđom, a to je zapravo neistina. Ne želim da bilo koga ugrožavam tako što štitim nju i demantovala bih to da je Jovana ikada imala ista sa Peđom. Istina je samo jedna i tvrdim da je Jovana izmanipulisala stvari kako bi sva pažnja bila usmerena ka njoj. Ovim putem bih se izvinila porodici Medenica - rekla je Jovanina sestra.

