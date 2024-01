OVO JE SUPRUGA PEĐE MEDENICE! Učesnica Elite otkrila da je suprugu varao s njom! Pevač i dalje ćuti

Učesnica "Elite" Jovana Cvijanović otkrila je da je pevač Peđa Medenica varao suprugu s njom, što je potvrdila njena sestra za medije.

Već danima se u rijalitiju priča o njihovom odnosu, a Jovana je izela tvrdnje da su bili zajedno dok je ona bila maloletna i da je on tada već bio zauzet čovek što je kasnije saznala.

Pevač se za sada ne oglašava ovim povodom, a, poznat je, kao neko ko redovno privatne fotografije objavljuje na Instagramu, pa tako i one sa suprugom. Na svim slikama oni deluju srećno, a inače se na estradi do sada nije čulo ni za jednu njegovu aferu.

Podsetimo, Jovana je ispričala da joj je pevač govorio da je voli.

- Bila sam maloletna i volela sam ga kao osobu. On je mene lagao da me voli. Upoznali smo se u Tršiću, razmenili smo brojeve, pozvao me je na nastup, na kraju smo završili kod njega u smeštaju i tamo smo vodili ljubav - ispričala je Jovana pa nastavila da iznosi detalje njihovog odnosa:

- Ja sam ga kasnije guglala i saznala sam da je u vezi već 15 godina i videla sam da nemaju dece, lagala bih kad bi rekla da ga nisam pretraživala. Za mene je to bila prava ljubav, čuli smo se non-stop, govorio mi je da me voli. Nakon dve godine sam upoznala njegovu ženu, kad mi je dao karte za njegov nastup, on mi je rekao da će tamo biti i žena. Kad sam je videla htela sam da propadnem u zemlju. Meni je posvetio pesmu "Ne lupaj mala", to je sigurno istina. To je bilo kad sam imala 21 godinu. Nije mi se kasnije javljao tri dana zbog stomaka i posle smo prekinuli odnos. Neću da pričam kakav nam je intimni život bio. Moji su bili zgroženi kada su čuli za naš odnos - rekla je učesnica "Elite".

Jovana je, inače, po ulasku u rijaliti otkrila da je bila u vezi s MC Stojanom.

