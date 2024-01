ANĐELA IZNELA JEZIVE OPTUŽBE NA UJAKOV RAČUN! Raskućio je sve, počeo je da se iživljava! Njena majka besna: Laže...

Voditelj Milan Milošević tokom emisije "Pretres nedelje" u rijalitiju "Elita", podigao je Anđelu Šparavalo, kako bi popričao sa njom o tome što je u razgovoru sa Bojanom Pavlović otkrila potresne detalje iz porodice, konkretno, da je njen ujak, mamin brat, pravio haos u porodici i da je sve maltretirao.

- Radi se o zlostavljanju od malena, Anđela je iznela da je ujak maltretirao, napolju je ozbiljan haos - rekao je Milan.

- Kad sam rekla to? - čudila se Anđela.

- Šta ti je radio ujak je l' te je pipkao?! Šta se dešavalo pa si ogorčena na ujaka - pitao je voditelj.

- Ne, nije, ne mogu da pričam o tome. Vezano je za moju baku i deku...Mene nikada nije voleo zbog moje majke, ona je uspela u životu. To je mamin rođeni brat, stariji. Nije voleo majku jer se sama izgradila kao ličnost, a on je uvek zavisio od bake i deke. Upoznao je moju ujnu koju nisam videla pet, šest godina i sestru. Oni su se upoznali na moru, nakon toga se rodila moja sestra. Pokušavala sam da je tražim preko Instagrama ili preko nekih ljudi. Nisam uspela da dođem do nje, našla sam ujnin Instagram i odbila mi je zahtev na Instagramu. Dolazila sam i ulazila nekoliko puta, nakon toga sam otišla kod moje bake, to je od moje mame mama. Moja ujna je htela da se odvoji od mog ujaka, nije je tukao, ali je prevario. Ja imam sestru koju ne znam da imam. Ja tu moju drugu sestru ne znam, nikada je nisam videla, da je meni neko pokazao.. Uvek je švrljao i išao svuda.On je video da sam njegovoj ćerki dala da jede pesak, uterao mi je strah, a ja sam to rekla mom ocu i mom stricu. Moj stric je malo burniji i na to gleda malo drugačije. Moj otac je mirniji i nikad nije u fazonu da će nekoga da udari, a stric je takav da ako mu se dira na dete, da će da popeni - rekla je Anđela.

- Ja sad stojim pred Anđelom, ceo Balkan priča o razgovoru Anđele i Bojane, u kom je ona rekla da je nju ujak zlostavljao, ne u bukvalnom smislu, zlostavljanje je širok pojam - rekao je Milan.

- Nisam rekla da je on mene tukao, isključivo mog dedu - rekla je Anđela.

- Nije pominjala zloostavljanje. Rekla je za ujaka da je narkoman, da su baba i deda davali novac, da ih je iskorišćavao i da se njen deda šlogirao u tom nekom odnosu što se tiče ujaka. Više je pričala da su njeni majka i otac živeli skladno, a odvojeni od toga - rekla je Bojana.

- Znam da je deda počeo malo više da pije zbog svih tih stvari i znam da je pao na ulici...Kada smo došli tu, on nikada u životu nije radio, krivio je dedu što mu nije našao posao. Nakon toga, ujak je došao i video da se raskrvario, naskočio je na dedu i moja majka je tu uskočila. Nju je gurnuo. To je počelo pre možda pet godina kada su nestale pare i kada je raskućeno sve, tada je počeo da se iživljava nad njima. Nakon toga je moj deda počeo da radi, kada je krenulo leto da bere, brao je maline i sve živo da bi zaradio za kuću - rekla je Anđela.

- Postoji priča koju nisam rekla da nam je oteto dok smo bili u domu ta neka vikendica, pa sam pitala, jer je to bilo pre par godina - rekla je Bojana.

Nakon što je Anđela Šparavalo otkrila porodične tajne oglasila se njena majka Aleksandra i rešila da stane na put svim njenim lažima, koje ih kako njena majka kaže ima na pretek. Aleksandra nije bila ni malo raspoložena što čuje ovakve stvari za svog brata, te je žestoko udarila na ćerku.

- Laže sve kao i do sada, to već prelazi u patologiju. Ona će sada da pređe i na pradedu i o njemu da priča priče. Igra rijaliti, ali na pogrešan način, to radi da bi sebe napravila žrtvom, da bi je novinari podizali i da ima neku priču. Ona se sprda sa novinarima i ljudima - rekla je Aleksandra.

