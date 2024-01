SEVERINA JE OVO RADILA U ZAGREBU DA NE ISPADNE GLUPA! Pevačica je napustila školu i ostavila UPLAKANU majku, a sve zbog...

Hrvatska pevačica Severina Vučković (51) osvrnula se na početak muzičke karijere i svoj autorski rad.

I pre nego što je završila srednju školu, preselila se iz Splita u Zagreb. Kako kaže, u glavnom gradu dočekalo ju je licemerje, a teško joj je palo i što se morala da se prilagodi okruženju.

foto: Zorana Jevtić

- Slušam sve i svašta... Zavisim o mnogo toga. Kad sam došla u Zagreb, iza sebe sam ostavila nezavršen četvrti razred srednje muzičke i uplakanu majku zbog toga. Svi u Zagrebu su bili stariji od mene. Da ne ispadnem glupa i da bih mogla da razgovaram s njima, morala sam ići u Kinoteku i gledati sve Bunjuelove filmove. Morala sam da znam ko je Žak Brel, ko je šta napisao, nešto slično istoriju muzike, who is who. Upisala sam se i u plesnu školu Fredi. Govorili su mi da moram da budem ambiciozna, iako mi se ta reč gadila. Ali sam odlučila da to mogu - rekla je.

Na pisanje jesama, kaže, najviše ju je inspirsala mladost i muka.

foto: Printscreen/Instagram

- Počela sam pisati iz muke. Bila sam sramežljiva i nisam htela da se namećem, ali moj menadžer mi je donosio gluposti od pesama koje bi mu slali. I onda sam rekla: ‘Aj, daj meni da pišem tekstove‘ - rekla je i otkrila da je tako nastalo nekoliko njenjih albuma.

Podsetimo, Severina je prve slobodne dane u Novoj godini, posle skandala koji je napravila u Crnoj Gori, kada je poručila: Čuvajte se i volite i ne dajte Crnu Goru", provela u toplim krajevima. Ona je uživala na Tajlandu skoro 10 dana za šta je iskeširala 10.000 evra.

