VELIKO SLAVLJE U VETERNIKU KOD DRAGOJEVIĆA! Biljana ponosno sve objavila! Evo kako izgleda rođena sestra Dejana i Davida

Biljana Dragojević, majka rijaliti zvezda Dejana i Davida Dragojevića, objavila je na Instagramu video kojim je ćerki Suzani čestitala rođendan.

"Srećan rođendan, moj prvenac", napisala je ponosna mama.

Suzana, starija sestra poznate braće, za razliku od njih, ne voli da se eksponira, popularnost je ne privlači i vodi miran i porodičan život. Biljana se prošle godine udala za dugogodišnjeg dečka.

Podsetimo, mediji su ranije pisali da Dejan i Suzana nisu u dobrim odnosima i jednu stvar ona nikada neće moći da mu oprosti.

- Donekle sam i bila spremna da mu oprostim sve, ali posle poziva inspekciji da dođe u giros, od kog je i on živeo, jeste dno dna. To mu nikad neću oprostiti, za mene Dejan više ne postoji. To što imamo istu krv ne znači ništa ako je neko pokvaren. Sve ima svoje granice, pa tako i moja tolerancija. Pre rijalitija bili smo normalna porodica. I da kažem, ne postoji lako zarađen novac, svi misle da uđu i zarade laku lovu u rijalitiju, a niko ne pita koliko mogu da izgube. Mi smo sve izgubili - napisala je Suzana dok je Dejan bio u "Parovima."

Svađa i neslaganje brata i sestre je ipak daleko iza njih.

foto/video: biljana.dragojevic.bd

