SESTRA SE ODREKLA DRAGOJEVIĆA: Dejan je pokvaren, dno dna je!

Dejana Dragojevića, posle majke Biljane i brata Dejana, odrekla se i sestra Suzana. Ona ne može da mu oprosti što je prijavio inspekciji njihovu radnju za prodaju girosa u Veterniku.



Bezazlena svađa koja je počela prošle godine u rijalitiju „Parovi“ između dvojice braće, i to zbog njihovih partnerki Aleksandre Subotić i Dalile Dragojević, u međuvremenu se pretvorila u pravi porodični rat.

foto: Damir Dervišagić

Dejan je nakon svih medijskih prepucavanja, kako je njegova sestra Suzana napisala na Instagramu, napravio potez koji je nju i povredio.

- Donekle sam i bila spremna da mu oprostim sve, ali posle poziva inspekciji da dođe u giros, od kog je i on živeo, jeste dno dna. To mu nikad neću oprostiti, za mene Dejan više ne postoji. To što imamo istu krv ne znači ništa ako je neko pokvaren. Sve ima svoje granice, pa tako i moja tolerancija. Pre rijalitija bili smo normalna porodica. I da kažem, ne postoji lako zarađen novac, svi misle da uđu i zarade laku lovu u rijalitiju, a niko ne pita koliko mogu da izgube. Mi smo sve izgubili - napisala je Suzana.



Podsetimo, braća Dragojević posvađali su se u maju prošle godine u „Parovima“, kada je emitovan snimak na kojem se čuje kako Dejan i njegova sadašnja supruga Dalila ogovaraju Davida i Aleksandru. Tada je nastao opšti haos, pa je bivši fudbaler poručio bratu da je mrtav za njega. Od tada je Dejan prestao da komunicira i sa majkom Biljanom. Jedino je u kontaktu sa ocem.

I. E.

Kurir

Autor: Kurir