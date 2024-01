"OSEĆAJ U GRUDIMA MI KAŽE DA JE TO PRAVA STVAR" Džejla Ramović progovorila o emocijama: Desilo se stvarno to poklapanje

Džejla Ramović otkriva na samom početku razgovora da li ona ponekad pusti suzu kada je dotakne neka pesma.

- Apsolutno. Ja jako često to činim jer nekako doživljavam muziku na neki poseban način i onda kada se spoje i muzika, i tekst,m i sve to, onda zna da me gane kompletna izvedba. Baš sam danas čula jedan divan demo za jednu divnu pesmu i bez razmišljanja sam pomisolil i rekla „to je to.“ Dirnula me je, osetila sam je, i verovatno će nekada ona da ugleda svetlost dana. Nisu mi baš krenule suze, ali se javio neki osećaj u grudima koji mi govori da je to prava stvar. Desilo se stvarno to poklapanje emocija – istakla je nekadašnja pobednica „Zvezda Granda“.

Džejla je napravila paralalu sa tim kako joj je sada dok ona ocenjuje druge pevače u odnosu na vreme kada su njene nastupe ocenjivali u „Zvezdama Granda“.

- Mnogo je lakše sada, iskreno. Ali i to je zahtevna pozicija. Meni je ogromna čast da sedim na tom mestu i da delim komentare tim divnim ljudima, a dok sam se takmičila u „Zvezdama Granda“ tu je bio splet raznih emocija. NIje bilo nimalo jednostavno iako je možda tako izgledalo, ali stvarno je bilo teško. Bilo je teško nekada i čuti neki komentar i kritiku. S druge strane, dešavalo se i da budete presrećni da ne znate ni kako se osećate od količine dobrih komentara, a ja sam ih stvarno, hvala Bogu, dobijala dosta. Ali definitivno, ovo su dva potpuno drugačija osećaja, ovde sam sada daleko opuštenija – ispričala je Džejla.

Iako se šali, Džejla bi možda ipak pre mogla da se nađe u ulozi manekenke, s obzirom na lepotu kojom opčinjava sve oko sebe, a već je postala i ambasador pojedinih brendova.

- Istina, ali ne znam. Meni je fokus na muzici, bez obzira koliko volim kamere i da poziram. Uvek se opredelim za nastupe i muziku, to je moja najveća ljubav. Ja stvarno uživam u svom poslu i bogatstvo je kada radiš ono što voliš najviše na svetu – priznala je pevačica.

Džejla je na snimanju „Nikad nije kasno“ plenila glamuroznim izdanjem, i neizbežno je bilo upitati je da li ćemo je ipak nekada videti na modnoj pisti, na šta je kroz osmeh odgovorila:

- Ko zna. Ne mogu da kažem da ne bih volela, ali to je dugačak proces. Ne mogu da izađem tek tako da šetam, možda ja nisam skroz vešta. Pre bih to učinila pred kamerama za neke reklame definitivno, na tome čak i radim, a da li ću biti manekenka to ne znam.

Zbog neodoljive lepote komplimenti na račun njenog izgleda su neizbežni, a sada je otkrila i kako reaguje u tim situacijama.

- Pa ne znam. Iskreno ne znam. Dobijam ih jako često i nekad mi bude i neugodno. Zapravo puno puta mi bude neugodno, ali šta mogu drugačije nego da se zahvalim – otkrila je Džejla.

