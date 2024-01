ACA LUKAS ISPLJUVAO CRVENI TEPIH NA PREMIJERI DŽEJEVOG FILMA! Folker besan: Šepurili se i puštali lažne suze

Aca Lukas na svom Instagram profilu odlučio je da objasni zašto se nije pojavio na premijeri filma "Nedelja" koji je rađen po životu Džeja Ramadanovskog. Folker je u svojoj izjavi poručio i da nikada neće pogledati film, iz razloga što mu se gade kolege koje sada tuguju za legendarnim pevačem, a nisu mu pomogli onda kada je bio živ i kada mu je pomoć bila potrebna.

- Džeja sam voleo iskreno, do poslednjeg trenutka njegovog života, a i danas i zauvek. Bio sam uz njega do kraja, jer je faktički jedina osoba na ovoj našoj takozvanoj turobnoj estradi, koju sam isto voleo i poštovao. I to svi znaju. A ako me pitate zašto se nisam pojavio na premijeri filma, reći ću vam. Da, nisam se pojavio, tačnije nisam ni hteo da se pojavio, i evo sada javno kažem da svi znaju da film nikada neću odgledati. Upravo iz ljubavi i poštovanja prema toj veličini i tom čoveku koga sam toliko voleo! Kada vidite pozamašni spisak onih koji učestvuju na ovaj ili onaj način u filmu i oko filma, ja ću vam reći, ajde da ne preteram, pa da kažem 100 posto, ali 99 posto njih su oni koji se isključivo okorišćavaju o njegovu smrt i njegovu nesreću. Svi koji poznaju iole ovu našu takozvanu jadnu estradu, znaju o čemu govorim - piše Lukas i nastavlja dalje:

- Poslednjih desetak godina njegovog života svi oni su ga pljuvali, ismevali, pa čak mu i noge pdometali, niko od njih mu se nije našao kada mu je najteže bilo, a sada su došli da se šepure na crvenom tepihu i da puštaju lažne suze, misleći da ono što su mu radili za života niko nije primetio ili su zaboravili. E vidite, ja nisam! Došli su da na imenu pokojnika sada vraćaju svoje karijere, koje su već dugo vremena na ozbiljnim nizbrdicama, došli su da pričaju jako su ga voleli, a niko mu nije pomogao i hteo da pomogne kada mu je bilo najteže. Osim par ljudi, čija imena neću ni da navodim, a ni oni to ne bi hteli, jer se pomaže da se pomogne, a ne da bi drugi znali. E, zato nisam došao na premijeru, jer sam ga zaista voleo, poštovao i cenio, bio uz njega do kraja. A rekao sam mu: ,,Nemoj brate da dozvoliš da ti ova g*vna pokazuju ljubav onda kada ti ona neće biti potrebna. Znači, ona kada te više ne bude bilo".Ov svih licemera, secikesa i smardova, bili oni sa estrade ili iz drugih sfera, mogu da izuzmem samo njegovu decu, njegovu Andrijanu, njegovog Ruleta, mene i jednog našeg zajedničkog druga, zove se Vlada i jednog poznatog biznismena koji mu je uvek bio tu kada je trebalo. Ovo je tužna istina našeg jadnog okruženja i ljudi koji te večito tapšu po ramenu i navodno te vole. Drago moj Džoni, razumećeš ti zašto mene nije bilo na toj premijeri! Pred kraj sam ti rekao da se vratiš, da snimamo nešto, poklonio sam ti pesmu, sećam se, malo surovo sam ti rekao Džeki, na sahranu ti neću doći, ali na tvoj novi koncert hoću. Nažalost, bila je sahrana. I naravno, došao sam, morao sam da te poslednji put ispratim. Ali na ovu paradu licemerstva i lažne ljubavi nisam mogao. I znam da ćeš mi ti oprostiti. Zauvek te voli tvoj Čupavi.

