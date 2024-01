"NISAM BIO ZA TO DA SE PESME OBJAVE POSTHUMNO" Rale otkrio nove ŠOK DETALJE o preminuloj pevačici: Njen otac je INSISTIRAO...

Andrijana Lazić tragično je nastradala 10. januara u Dubaiju padom sa 24. sprata, a sahranjena je u petak u rodnom selu njenog oca Nebojše.

Na dan njene sahrane objavljene su njene dve pesme "Ubiću te" i "Perverzno", za koje je tekstove pisala pokojna Marina Tucaković, a muziku i aranžmane Goran Ratković Rale.

Rale je sad progovorio o poznanstvu sa pokojnom pevačicom, pa je ispričao da on nije bio za to da se ove dve pesme objave posthumno, ali da je njena porodica nakon tragedije izrazila želju da numere budu objavljene kako bi na taj način ostala uspomena na nju.

- Iskren da budem, nisam ni hteo niti sam bio za to dasad objavljujemo te pesme. Njen otac mi je rekao: "Znaš, Rale, vidi da to izađe i da ugleda svetlost dana, ipak smo uradili to." Nekako mi nije baš ni prilika, ali ja sam morao da ispoštujem to što su njeni roditelji tražili. Onda sam došao na ideju da na dan kad bude sahranjena, to bude objavljeno - otkrio je Ratković u emisiji "Ekskluzivno". Inače, otac tragično nastradale Andrijane istakao je za medije nakon sahrane da se supruga i on i dalje jako loše osećaju, da su na lekovima i injekcijama jer jedino tako mogu da podnesu bol.

- Mislim da je Andrijana pala sa terase kad je pokušavala da uradi selfi. Usledio je verovatno napad astme, pa je tako pala preko ograde. Nemam drugo objašnjenje - ispričao je ožalošćeni otac za medije.

