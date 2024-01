"MALA DECA MOGU DA UBIJU STRAST" Našaa voditeljka progovorila o ljubavnom životu, a kad padne noć ima JEDNO striktno pravilo

Voditeljka Tijana Prica, koja sa koleginicom Bojanom Lazić vodi emisiju "Premijera vikend - specijal", koja se nedeljom emituje na televiziji Pink, već 17 godina uživa u ljubavi sa svojim partnerom.

Naime, ona je jednom prilikom progovorila o njihovom emotivnom odnosu i iznela detalje koje je malo ko znao.

- Svako je individua za sebe. Morate imati vreme za sebe i organizovan vikend, jer mala deca, nespavanje i slično, mogu brzo da ubiju strast. Poenta je biti na visini zadatka. Kada deca spavaju, nema više priča o vrtiću i problemima, tad više nismo muž i žena, već momak i devojka, partneri. Ta dva sata moramo da imamo za nas - rekla je voditeljka Tijana Prica.

- Mi nismo živeli zajedno, tek kada smo se venčali posle deset godina, počeli smo da živimo zajedno i po mom mišljenju je to jako dobro. Imali smo prekretnicu, sad imamo narednu fazu, pa nam nije dosadno posle deset godina. Onda su došla deca, to je treća faza. Kada ulazite iz faze u fazu, to su sitnice koje oplemenjuju vezu i to je novo iskustvo - zaključila je voditeljka jednom prilikom u emisiji "Magazin in".

kurir.rs/blic/preuzeo I.L.

Bonus video:

00:17 BEŽIIII, UBIĆU DETE! Voditeljka Pinka umalo da pregazi mališana sankama