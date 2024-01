POTRESNA ISPOVEST MAJKE ANE ĆURČIĆ: Zvezdan je držao kaiš u rukama, a onda...

Ana Ćurčić je zajedno sa svojom majkom Milom Ćurčić bila gost u jednoj emisiji.

Mila je otkrila detalje nasilja koje je pretrpela njena ćerka Ana, a na pitanje kako je reagovala kada je prvi put čuli da doživljava nasilje, odgovorila je sledeće:

- Nisam znala puno toga što se dešavalo, ali sam neke stvari znala. Znala sam, recimo, pošto je ona došla kod mene sa decom u moj stan. Ja sam njoj videla modrice na nogama na butinama, drugi dan meni bude sumnjivo, a tad je bila sa Zvezdanom u emotivnoj vezi, nikad nisam bila za to da bude sa njim. Znala sam da on nije za nju i da ne može ništa da joj pruži. Veorvatno je postojala velika ljubav u početku. Kada sam je pitala šta je to, rekla je da je nosila slike sa Slavicom i da je pala - rekla je Mila, a onda dodala:

- Nikad mi nije rekla konkretno šta proživljava, kad god odem kod nje Zvezdan spava, ona je loše izgledala mislim da je već tada imala strah od njega. NIsam znala, nisam ni mogla da joj pomognem. Sećam se da me zvala u pola jedan noću, ja sam otišla on je držao kaiš u rukama. On je tako demonstrativno okrenuo se izašao, i vratio se i rekao mi ona je sad popila lekove i spavaće ona do ujutru - bila je iskrena Mila, pa nastavila:

- Ne daj Bože nikome - zaključila je Mila Ćurčić, a Ana je nedavno postala voditeljka.

