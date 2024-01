ANA NIKOLIĆ PROGOVORILA O TRAGIČNO PREMINULOJ PEVAČICI: Marina se konsultovala sa mnom o tekstu koji je pisala za Andrijanu!

Andrijana Lazić tragično je nastradala 10. januara u Dubaiju padom sa 24. sprata, a sahranjena je u petak u rodnom selu njenog oca Nebojše.

Na dan njene sahrane objavljene su njene dve pesme "Ubiću te" i "Perverzno", za koje je tekstove pisala pokojna Marina Tucaković, a muziku i aranžmane Goran Ratković Rale.

foto: Antonio Ahel/ATAImages, Nenad Kostić, Privatna Arhiva

On je u izjavi za medije rekao da je pevačica volela stil života Ane Nikolić i da joj je ona bila idol, te da je Marina, dok je pisala tekstove, bila inspirisana pop zvezdom. Do sada su na Jutjubu obe pesme poslušane 180.000 puta.

Sada se oglasila i sama Ana, koja je otkrila da pesma "Ubiću te" nije pisana za nju, ali da se seća kada je Marina stvarala stihove za ovu numeru.

foto: Dragana Udovičić, Ana Paunković

- Ovo je strašna tragedija, ali mi i dalje nije jasno kako je neko može da padne sa 24. sprata pod nerazjašnjenim okolnostima. Ali sad sam se setila ovog teksta koji je Marina napisala za Adrijanu: "Ubiću te - deset puta za noć pomislim, imaš sreće, ujutru se već predomislim". To je napisala za tu devojku, a meni je rekla da bi za mene stih glasio: "Ubila bih se", a ja sam dodala: "Ali do ujutru se predomislim", a Marina je dodala: "Da, da bi kupila nove sandale". Ovaj tekst nije pisan za mene, ali se Marina uvek konsultovala sa mnom: "Šta misliš, Mišo, o ovome, o onome?" Nije vreme za anegdote, ali to je jednostavno bila Marina. Iako, nažalost, Andrijana više nije sa nama, poslušaću pesme jer je Rale iz umetničkih pobuda, u znak sećanja na Marinu i na ovu prekinutu karijeru i mladi život, rešio da objavi pesmu. I to je ispravan potez. Makar da sećanje na nju živi kroz pesmu - istakla je Nikolićeva u pisanoj izjavi za emisiju "Ekskluzivno".

Inače, otac tragično nastradale Andrijane istakao je za medije nakon sahrane da se supruga i on i dalje jako loše osećaju, da su na lekovima i injekcijama jer jedino tako mogu da podnesu bol.

foto: Printskrin/Instagram

- Mislim da je Andrijana pala sa terase kad je pokušavala da uradi selfi. Usledio je verovatno napad astme, pa je tako pala preko ograde. Nemam drugo objašnjenje - ispričao je ožalošćeni otac za medije.

Kurir.rs

Bonus video:

00:17 Ana Nikolić