TRUDNA MINA JE PROLAZILA KROZ AGONIJU! Amidžić otkrio sve: Vređali su je ni krivu ni dužnu

Voditelj Ognjen Amidžić uskoro će dobiti ćerku sa izabranicom Minom Naumović koja je u devetom mesecu trudnoće.

Mina i Ognjen susreli su se sa gomilom negativnih komentara na mrežama, o čemu je voditelj sada progovorio.

- Ako si iz bilo kog razloga izloženiji i istaknutiji javnosti, ti si tada više napadnut. Bio sam razočaran natpisima koji su se tada pojavljivali. Toliko je bilo malicioznih, netačnih priča po nju, ali i po mene, čak i od kolega koje znam godinama. Čast izuzecima. Kompletne neistine su pisali, i to ljudi koje sam ja znao. Niko me nije pozvao da pita i proveri informaciju. To je bilo jezivo - rekao je on, pa dodao:

- Veliki problem su i društvene mreže, gde ljudi napišu svašta bez ikakve provere. I za sebe sam čitao svašta. Kada mi bude dosadno i ja izvređam njih. Ali najbolje je ignorisati sve. Tako Minu ni krivu ni dužnu izvređaju, ali dobro...

- To je i jedan od razloga što se u trudnoći povukla... nadam se da će sve sa trudnoćom proteći u najboljem redu, što nam je najbitnije i prioritet - govorio je Ognjen za "Premijera - Vikend specijal".

