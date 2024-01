DA SE NAJEŽIŠ: OVAKO JE ĐORĐE DAVID GOVORIO PRE NESREĆE! Ovaj detalj je posebno istakao, a tiče se kola

Đorđe David bio je učesnik stravičnog lančanog udesa koji se dogodio u Severnoj Makedoniji, a u kojoj je jedna žena izgubila život.

Muzičar je otkrio detalje nezgode i istakao da je kolima naleteo na udes koji se dogodio na 3 kilometra od makedonske granice i da je pokosio ženu koja je šetala po putu, a koja je na kraju tragično i nastradala.

Do nesreće je došlo kada je jedno vozilo uletelo u suprotnu traku i udarilo u drugi na auto- putu, da bi samo minut posle toga na njih naleteo Đorđe David.

Samo mesec dana pre nesreće Đorđe je otkrio da mu je najveća sreća u prethodnoj godini bila ta što ga je auto dobro služio.

–2023. godinu ću pamtiti po pobedi u „Zvezdama Granda“, po velikom broju koncerata, po tome što je Staša (prim.aut ćerka) upisala Muzičku školu i pokazala se kao izvanredan talenat. Svaki njen javni čas je za mene ozbiljna strepnja i radost na kraju. Naravno, kada ne bude bila dobra ja ću to reći jer sam vrlo surov prema njoj - istakao je pre samo mesec dana i dodao:

-Takođe ću 2023. pamtiti po tome što me je automobil fenomenalno služio cele godine, što je za muzičare posebno važno. Mnogo sati sam proveo na četiri točka i zbog toga mi je to jako važna stavka u životu.

Đorđe je nedavno govorio i o veri i istakao da odlazi u crkvu i da je vernik.

-Naučen sam da se Boga treba setiti ne samo kad ti je teško, nego i kada ti dobro ide. Jednostavno da odeš da mu se zahvališ. Ljudi obično mole Boga kad upadnu u problem i da im reši problem, a ja razišljam malo drugačije. Kada se rešava test, učitelj obično sedi i ćuti tih 45 minuta. Nema komunikacije sa njim. Svaki put kad imamo problem to je određena vrsta testa, da se vidi kako ćemo mi sami pokušati da rešimo problem. Ja se tada Bogu ne obraćam, po ovom sistemu. Nego ja pokušavam da rešim test, pa se onda obraćam Bogu. I pošto se uvek posvetim problemu to rešim na radost. Na kraju i odem u crkvu i zapalim sveću, što nikom i ne pričam. Verujem u Boga, u tu neku kosmičku energiju i pravdu. Crkva je to mesto u koje odem da se zahvalim i verujem da se dobro dobrim vraća- istakao je roker.

