Jelena Karleuša pobesnela je na pojedine javne ličnosti koje su na jednom profilu na Instagramu lajkovale njene fotografije sa i bez šminke.

Neka imena su iznenadila, dok su druga očekivana, ipak, Aleksa Perović budi najveće čuđenje javnosti.

Svi dobro znaju da je pop pevačica Aleksu podržavala tokom žiriranja u "Zvezdama Granda", a on ju je takođe javno branio tokom skandala sa Vanjom Knežević.

- Svi takmičari moraju biti spremni na takve stvari. Da li je Jelena preterala ili nije preterala, ja samo smatram da Jelena ima specifičan način obraćanja i govorenja o svemu, koji je takav, i takođe smatram da je u 95 odsto slučajeva bila u pravu. Način na ona koji to izgovara i na koji kaže je stvar ljudske prirode i kako će neko to podneti, ali ono što govori pogađa srž. Zato što gledam po tome što se moji komentari kod kuće često poklope sa njenim, samo što su prilično blaži i drugačije izgovoreni, ali to je do njenog karaktera. Ja ne mislim da je ona mislila bilo šta loše ili da je imala bilo kakvu nameru da uvredi devojku, ali je tako ispalo - rekao je Perović tada.

Šta se dogodilo tokom perioda koji je usledio, te je Aleksa lajkovao uvredljivu fotku slavne pevačice, ostaje nam da saznamo.

