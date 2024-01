MINA JE NEKADA OVAKO GOVORILA O NIKOLI I NJIHOVOJ LJUBAVI: Lepo se slažemo, ima nekih nesuglasica, ali...

Kako smo pisali, pevačica Mina Kostić, prijavila je 17. januara svog partnera Nikolu Srećkovića zbog maltretiranja.

On se potom oglasio na svom Instagram nalogu, te poslao poruku za koju još uvek ne možemo da potvrdimo šta bi tačno trebalo da znači.

foto: Kurir televizija

- Nekada su se ljudi voleli, a stvari koristile. Danas se stvari vole, a ljudi koriste - glasi poruka koju je Nikola podelio.

Ipak, nekada nije bilo sve tako crno, par se voleo, a o svojoj ljubavi govorili su i javno u televizijiskim emisijama.

- Sa Nikolom se lepo slažem, ima nekih nesuglasila, ali tek smo dva meseca zajedno - kazala je Mina tada, pa otkrila čime ju je osvojio Nikola:

foto: Kurir.rs/T.S, Ata Images

- Iskrenošću, cenim to. Ja sam isto takva, on nije iz mog sveta, igra fudbal i sve mu je nejasno i konfuzno, ali ima sada priliku da ide sa mnom svuda i sve to upoznaje.

Kurir / Telegraf

Bonus video:

01:05 NE ZNAM ZAŠTO JE CECA OTPEVALA PESMU ZA FILM O DŽEJU! Mina Kostić ne krije nezadovoljstvo: Očekujem da me pozovu da glumim