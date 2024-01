SADA GA GONI ZBOG NASILJA, A EVO KAKO JE MINA UPOZNALA NIKOLU SA PORODICOM: Igrao je sa mojom braćom, mama ga već zove zete...

Mediji bruje o Mini Kostić koja je prijavila, svog partnera, Nikolu Srećkovića nadležnim organima, a o čemu smo mi ekskluzivno pisali.

Ipak, pevačica se više puta pojavljivali tokom njihove veze javno, a tokom jedne prilike je prepričavala njegov susret sa porodicom.

Ona je tadašnjeg partnera Nikolu upoznala sa porodicom i kako je tada govorila, svi su ga odlično prihvatili, bez ikakvih predrastuda.

- Skoro je moj brat slavio 40. rođendan i on je naravno bio i igrao sa mojom braćom i sestrama, sa mojom mamom. Ona ga već zove ‘zet’, kod nje je to gotovo. Njegova mama mu je rekla: Sine, ti si se oženio, a da još i ne znaš - rekla je ona.

Pevačica ističe ako odluči da započne bračni život sa Nikolom, da želi crkveno venčanje.

- Samo tamo bismo. Mi smo se družili, nisam ni razmišljala o njemu i onda me je on pozvao da idemo u bioskop da gledamo "Svetu Petku", i ja sam ga posle toga pozvala na moj nastup. On se nećkao, hoće - kazala je Mina ističući da je zaljubljena do ušiju - rekla je tada.

