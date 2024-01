ŽRTVA NASILJA: Mina Kostić prijavila dečka zbog maltretiranja! Evo za šta ga je optužila u policiji

Pevačica Mina Kostić je bivšeg dečka Nikolu, koji je devetnaest godina mlađi od nje, prijavila zbog maltretiranja, ekskluzivno saznaje Kurir.

Ona je 17. januara u policiji podnela krivičnu prijavu protiv partnera s kojim je godinu i po dana bila u emotivnoj vezi, a u prostorije MUP je došla vidno uznemirena i potresena.

foto: Ata Images

Iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva za naš list su potvrdili da je 17. januara pevačica Mina Kostić prijavila uznemiravanje, ali dežurni tužilac je doneo odluku da u ovom slučaju nema nikakvih elemenata krivičnog dela da bi se istraga nastavila. Kako dalje saznajemo iz pouzdanog izvora, muzičkoj zvezdi je bivši dečko slao uvredljive, preteće poruke i pravio ljubomorne scene, zbog čega je morala da reaguje i potraži zaštitu od nadležnih organa.

foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

- Mina i Nikola su neko vreme imali skladnu vezu. Međutim, poslednjih meseci je prošla kroz pakao. Trpela je ljubomorne scene, dramu, ciku, viku i dreku. Međutim, kap je prelila čašu i ona je prošle nedelje otišla u policiju i prijavila ga. Nije želela da trpi nijedan vid nasilja. Slao joj je neprimerene poruke, bilo je tu raznih situacija, ali više ništa nije mogla da toleriše. Pokušala je da mu na lep način objasni da je najbolje da više ne budu zajedno, ali što je prema njemu bila više fer i korektna, on je bio agresivniji. Nije želela da trpi i ćuti, pa je otišla u MUP na Voždovcu i podnela prijavu - priča naš izvor.

S druge strane, Nikola je takođe saslušan u policiji, a u državnu instituciju je otišao s majkom. Tom prilikom je izneo svoju stranu priče i objasnio svoj odnos s pevačicom.

foto: Kurir televizija

Ovim povodom smo pozvali Kostićevu.

- Ja to ne želim da komentarišem - kratka je bila Mina.

Pevačica retko kada govori o emotivnom životu, ali s Nikolom se pojavila u javnosti i o njemu i ranije govorila.

- Ja sam digla ruke od ljubavi, bila sam jako razočarana. Svi nešto lažu, svi nešto... I onda se on pojavio s kucom u šumi, krenuli smo u priču, malo smo prošetali, popričali. Poslao mi je poruku preko Instagrama, ali nisam tada bila aktivna na mreži i odgovorila sam mu posle nekog vremena. Rekla sam u koje doba izlazim, čuli smo se, dala sam mu broj telefona, počeli smo da šetamo, bilo je jako prijatno. Imali smo puno zajedničkih tema i dan-danas je tako. Nekad se i sporečkamo, to je normalno - izjavila je ona pre nekoliko meseci za "Premijeru", pa dodala:

foto: Printscreen Instagram

- Upoznao je Igora, on i ja smo radili u jednom klubu. Krenuo je i Nikola, prvo nije hteo, bilo mu je glupo. Ja kažem: "To će se svakako desiti." Upoznali su se, super se uklopili. On je svestan da ja s njim imam dete i da tu ne postoji ništa osim kontakta zbog ćerke.

