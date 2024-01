"KAKO ĆE ŽIVETI S TIM SAMO ON ZNA": Đorđe David mu je bio mentor u ZG, otkrio da li se čuo s rokerom pošto je POKOSIO ŽENU

Rok muzičar i član žirija "Zvezde Granda" Đorđe David doživeo je saobraćajnu nesreću u Severnoj Makedoniju, u kojoj je pokosio ženu koja je preminula.

Ova vest uzdrmala je čitavu javnost, a nekadašnji takmičar Žarko Madžić i rokerov prijatelj je istakao da nije uspeo da stupi u komunikaciju sa bivšim mentorom.

- Zvao sam ga juče nekoliko puta, ali mi se nije javio. Znajući kakav je čovek i veličina, verujem da je u potpunom haosu i da ga sad svi zovu - kaže Žarko i osvrće se na stravičnu nesreću u kojoj je Đorđe učestvovao.

- Loše vreme, loše okolnosti, sudbina, ko zna šta već… Kao vozač i čest učesnik u saobraćaju, znam da ukoliko se desi ovo što se dogodilo Đorđu, vozač ne snosi nikakvu odgovornost. Pri tom nije imao nijedan promil alkohola, niti bilo kakve druge supstance, što je inače za Đorđa i karakteristično. Zna se koliko je savestan vozač i da alkohol ne konzumira. Koliko sam pročitao njegovu izjavu, kao i saopštenje tužilaštva, on je naleteo na saobraćajnu nesreću i na ženu koja je šetala po auto-putu, tako da nije kriv - smatra Madžić.

- Verujem da Đorđe ima moralnu i emotivnu odgovornost u ovom trenutku. Sigurno da nije imao nameru da usmrti ženu, ali eto, desilo se, na žalost. Ja da mogu bio bih tu sa njim. Njemu dugujem i privatno i poslovno i kao čovek čoveku. Poznajem ga, znam kakav je čovek, koliko je posvećena i dobra osoba, zdrav u glavi. Ovo što mu se desilo je samo loša sudbina i ništa drugo - kaže Madžić i dodaje da će mu sigurno biti teško što na duši nosi ženu koja je preminula.

- Poznavajući njega sa ovim će živeti jako teško. To ostavlja ozbiljne posledice, psa zgaziš pa ti nije svejedno, a ne čoveka. Kako će da živi sa tim, samo on zna… Ali sam siguran da će nakon toga da se posveti svojim kandidatima, da nastavi sa probama i da tako pokuša da skrene misli i da tu pronađe utehu. Ima ljudi koji ga cene i poštuju i koji će mu pomoći da prebrodi teške trenutke. Jak je on, izdržaće sve što se dešava, ali sam siguran da će ga u momentima samoće to proganjati. Svakog normalnog i savesnog čoveka bi to pogodilo i poremetilo, niko ne može da bude imun na te stvari. Ali verujem da će uspeti da pregura sve ovo. Ima nas koji cenimo sve što se tiče njega i koji ćemo biti uz njega i u ovom teškom trenutku – poručio je Žarko.

