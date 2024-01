FILIP ĐUKIĆ OTKRIO PRAVU ISTINU O RASKIDU SA PAULOM: Njoj se nije dopao Beograd ja nisam hteo tamo! Evo šta je još bio problem

Filip Đukić i Paula Hublin bili su na korak do braka, ali do toga ipak neće doći. Njih dvoje su pre mesec dana stavili tačku na ljubav, a Filip se sada prvi put oglasio i priznao šta je dovelo do kraha onoliko velike ljubavi.

- Sa Paulom mi je bila najbolja i najlepša veza. Na stranu to što ne možemo da se poklopimo ni po karakteru, ni po pogledu na život. Ipak sam ja 11 godina stariji od nje. Drugi mentalitet, ona je iz Hrvatske, ja sam odavde. Sve je to odnelo maha i dovelo do raskida, ali veza kao veza, stvarno nam je bila lepa - rekao je Filip i dodao:

- Niko nije nikoga prevario. Nismo mogli da se poklopimo, to je najkraće i najlakše objašnjenje. Njoj se nije dopao Beograd zbog nekih stvari, ja nisam mogao da idem tamo jer mi je u Beogradu sve. Rastali smo se korektno. Nisam mogao da verujem na početku. Bilo mi je teško. Prošlo je mesec i po dana. Sada mi je lakše. Izmislio sam neke svoje terapije, tuširam se hladnim tušem svako jutro. Ja sam ostao u tom stanu koji smo iznajmili, ona se vratila u Zagreb. Tako da, normalno je da je se setim u tom stanu. Gledam krevet, gledam stvari, gledam psa, čak je i miris ostao... Ali mi je drago jer sam onda morao odmah da se suočim - otkrio je Filip za Srbiju Danas.

Podsetimo, Paula se ovim povodom jednom oglasila i rekla da će zauvek voleti Filipa, ali da do pomirenja neće doći.

Tada je istakla i da joj treba da bude sama.

