ŠOKIRAĆE VAS KOLIKO GODINA IMA ŽIKA IZ JU GRUPE! Zahvaljujući sportu izgleda dosta mlađe: Propagiram zdrav život

Malo ko bi poverovao da frontmen čuvene Yu grupe, Žika Jelić gazi devetu deceniju. Šarm, ali i izgled mladića zadržao je zahvaljujući pesmi, ljubavi, ali i sportu koji je decenijama neizostavni deo njegovog života.

foto: Kurir televizija

Ipak, malo ko zna da je Žika svojevremeno bio profesionalni sportista.

-Muzika me ispunjava i u svojoj 81. godini izgledam ovako! Sport mnogo znači. Osim muzike propagiram sport celog života i voleo bih da to i dalje bude obavezno za svako dete u razvoju- istakao je Žika, a potom se osvrnuo na svoju sportsku karijeru.

-Žile je zapravo jako skroman, ali sam ja od naših zajedničkih prijatelja čuo kakav je on gimnastičar bio - odao ga je Saša Milošević Mare, što je sve iznenadilo.

- Bavio sam se gimanstikom i to čitavih deset godina. Moj krajnji domet je bio spravaški višeboj, to znači sve sprave, računajući i parternu gimnastiku. Bio sam prvi u Srbiji i treći u Jugoslaviji 1961. godine. I kad me pitaju kako izgledam ovako sa 81. godinom, uvek kažem da je to neki stečeni kredit, ajde tako da ga nazovem. Zato ja propagiram zdrav život, bez cigara, bez alkohola i naravno obavezno bavljenje sportom- ispričao je Jelić.

Iako na njegovu pojavu niko ne ostaje ravnodušan, Žiki Jakšiću je posebno bila interesantna reakcija njegovih gimnazijalki na pojavu frontmena „Yu grupe“.

foto: Vidoje Manojlović/Wood RS

-Žiko, je l’ si ti igrao masne fote na ekskurziji? Čim sam gimnazijalkama rekao da i ti ideš s nama na ekskurziju odmah su se uzbudile - kroz smeh je otkrio Jakšić što je izazvalo ovacije dama iz publike u šouu „Nikad nije kasno“.

-Drage gimanazijalke, fenomenalno izgledate- poručio je Žika.

Podsetimo, Žika Jelić je ispričao da je bend koji vodi ispunio sve svoje snove, što i ne čudi s obzirom da iza sebe imaju pune 53 godine uspešne karijere, a prisetio se i kako je sastav dobio ime sasvim slučajno na nekadašnji veliki praznik Dan republike 29. novembar.

foto: Promo

–To je bio ozbiljan opštenarodni praznik kada bi ljudi završili neke svoje poslove i pripremali se za zimu. U toj čuvenoj diskoteci Zorana Modlija mi smo prvi put nastupili sa nekim imenom „Idejni posed“ koje nam se nije dopadalo. Publika je glasala o našem novom imenu na Modlijevo insistiranje, i jedan čovek po imenu Miroslav Stanivuk napisao je kratko „YU grupa“. Kada sam video to između svih silnuih papirića, odmah mi se dopalo. Skraćenica je bila dobro poznata u Evropi ovako napisana, i prepoznatljiva u mnogim segmentima kada su kultura i sport u pitanju prepoznatljivi, ne samo po Titovom uređenju -ispričao je Žika.

Kurir/Grand/Preneo: I.L.

Bonus video:

54:31 REALNA PRIČA - ŽIKA JELIĆ - 06.09.2022.