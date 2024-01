SEVERINA UPUTILA PISMO VRHOVNOM SUDU KOJE JOJ JE ODUZELO DETE! Ovo je napisala: Rekao mi je da su mu pretili!

Pevačica Severina odlukom Vrhovnog suda Hrvatske ostala je bez starateljstva nad sinom koje je dodeljeno njenom bivšem partneru, detetovom ocu Milanu Popoviću.

foto: Ana Paunković

Novom odlukom poništena je odluka iz 2021. godine da roditelji imaju zajedničko starateljstvo. Pevačica se nekoliko puta oglašavala na svom Instagram profilu povodom ove odluke, a sada je rešila da napiše otvoreno pismo koje je uputila Vrhovnom sudu.

Na ovaj potez se odlučila nakon što je Vrhovni sud u toku današnjeg dana objavio svoju odluku.

- Dragi Vrhovni sude... Dakle, s obzirom na to da ste javno objavili vašu odluku i to pre nego je meni odluka uručena, javno vam i dogovaram. Ja sam S.V. (a ne S.K., kako ste napisali u odluci). Mama kojoj ste uzeli dete, kako biste ispravili "neujednačenu sudsku praksu" i "greške u proceduri" u postupku koji je završio pre dve i po godine. Proceduralna greška se sastoji u tome da je, po vašem mišljenju, sudsko veće u postupku za starateljstvo trebalo da sasluša veštake, koji su nalaz pisali gotovo godinu dana ( a trebalo je da bude gotov za mesec dana) - napisala je ona i dodala:

- Znači, oboje veštaka, Grošić i Dijanić, koji su, uzgred, zadnji put videli moje dete pre tri i po godine, nisu usmeno obrazložili svoj nalaz, kažete. Na sud su pozvani. Dijanić se opravdala nalazom da je bolesna, a veštak Grošić da je kognitivno nesposoban. Svoj nedolazak na sud opravdao je, citiram: "Zbog nedostatka kognitivnih i intelektualnih spsobnosti, vezanih upravo za konkretan predmet". Tim rečima doslovno. Pitam se je li možda bio i kognitivno nesposoban kad je radio nalaz ili kad ga je poslao? Ali to je druga tema...

Ona je nastavila:

- Pa da vam pojasnim Vrhovni sude, Veštak Vladimir Grošić me je u jesen 2021. godine pozvao u park Maksimir u 21 sat, jer on tamo džogira, obrazloživši da me ne može primiti u bolnici. Bila sam prestravljena, ali sam otišla zbog sina. Tada mi je rekao da je zatražio svoje izuzeće iz predmeta jer su mu pretili. Rekao mi je da su mu pretili da će izgubiti posao, da znaju gde mu starija ćerka studira i da se uplašio za svoje dete - napisala je između ostalog Severina.

foto: Printscreen

Ona je objavila i prepisku sa veštakom, a ispod fotografija obratila se i predsedniku Vrhovnog suda.

- Dragi Vrhovni sude i poštovani dobri gospodine predsedniče Dobroniću, vidim da ste digli na web stranicu vaše institucije i razaslali medijima vašu presudu, doduše, kako se to kaže - anonimiziranu, dakle s inicijalima, čime ste tobože hteli zaštititi dete i stranke u postupku. Kako ste dete nazvali A.P., pretpostavljam da se ne radi o Andreju Plenkoviću, nego o mom detetu, pa vas ljubazno molim da pročitate moje otvoreno pismo. Pritom ste nepristojno zaboravili da ja nisam S.K., nego S.V., što je jedna vaša "proceduralna greškica".

