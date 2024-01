DOBRO GREJE PEVAČICA! Dečko Ane Nikolić ima poseban stajling: Usred janura obukao kratke pantalone, svi gledaju i ne veruju!

Pevačica Ana Nikolić već neko vreme je u ljubavi sa izvesnim Nemanjom, kojeg je zaposlila kao ličnog vozača.

Njih dvoje se poslednje vreme uopšte ne razdvajaju, a i kada se odvoje, to je da bi se otišlo do prodavnice ili kako bi se obavile neke neodložne obaveze.

foto: Printscreen/Paparaco lov

Tako ga je uslinio i Paparaco lov kada je krenuo do prodavnice. Iako je napolju bilo hladno i padao je sneg, njega to nije sprečilo da izađe u kratkim pantalonama koje sežu do kolena.

foto: Printscreen/Paparaco lov

Iako je delovalo da mu je hladno, Nemanja je bio hrabar, pa je takav hodao gradom tako, dok su ga prolaznici u čudu gledali.

Sutradan je shvatio ozbiljnost situacije pa je, izlazeći iz Aninog stana, bio u dugačkim pantalonama. Međutim, čini se da je Anin novi dečko ili pozajmio od nekog farmerke ili je drastično smršao jer su mu iste spadale, pa mu se video donji veš.

foto: Youtube Paparazzo lov

Podsetimo, kako su ranije mediji pisali pevačica ga je već uselila u svoj stan, a koliko im prija što su zajedno, pokazuju svakodnevno na društvenim mrežama.

kurir.rs/telegraf/preuzeo I.L.