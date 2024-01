HRVATI ZBOG SEVERINE IZLAZE NA ULICE? Pokrenuta akcija, fanovi spremni da ide ispred Vrhovnog suda

Hrvatskoj pevačici Severini Vrhovni sud je u potpunosti oduzeo starateljstvo nad maloletnim sinom te je u potpunosti vratio njenom bivšem mužu biznismenu Milanu Popoviću.

Brojne javne ličnosti javile su se i pružile pevačici podršku, ali njeni fanovi su ipak najglasniji.

Naime, ljudi koji je prate na društvenim mrežama spremni su da zbog Severine izađu na ulice!

foto: Printscreen

Tako je jedan korisnik Instagrama, u komentaru ispod pevačicine objave, odnosno otvorenog pisma Vrhovnom sudu, pozvao ljude na protest.

- Pitam vas kada izlazimo na ulice?! Kada?

Ubrzo su se priključili brojni korisnici i Severinini pratioci i pružili podršku, rekavši da su spremni da idu ispred Vrhovnog suda da se donese pravednija odluka.

"Seve, tvoja smo vojska, samo nas upravi!!!", Dolazim", "Za seve uvek", "Ajmo", "Ponedeljak. Idemo se okupiti svi pred sud!!!! Tako da ne mogu maketi, ako moze Francuska biti ujedinjena, možemo i mi! Danas je Severina, sutra neka druga majka!", "Ja samo cekam koji dan će biti", Okružiti i vrhovni sud", "Ja sam u drugoj članici EU, doći ću ako se organizujemo!", neki su od komentara ispod objave.

Podsetimo, Vrhovni sud objavio je odluku u slučaju starateljstva nad sinom pevačice Severine Vučković i preduzetnika Milana Popovića.

Presudu Županijskog suda u Splitu kojom je odlučeno da će dečak, za kojeg roditelji imaju zajedničko starateljstvo, živeti s majkom, sada je ovom odlukom Vrhovnog suda RH ukinuta.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Prvobitno je trebalo da dečak živi s ocem.

Vrhovni sud je prihvatio zahtev za revizijom koji je podneo Milan Popović. On je ukazao na to da Županijski sud u Splitu nije usmeno ispitao veštake iako je on to izričito tražio, piše N1.

Zbog toga je, prema odluci Vrhovnog suda, došlo do bitne povrede odredbi parničnog postupka.

Propust je, smatra veće Vrhovnog suda, napravljen upravo u tome što veštaci nisu pozvani na raspravu na Županijskom sudu u Splitu, uprkos zahtevu jedne od stranaka.

foto: ATA images, Damir Dervišagić

- Valja zaključiti, čim je jedna od stranaka zahtevala da se veštaci usmeno saslušaju na raspravi i pri tome određeno navela na koje se okolnosti saslušanje predlaže, nezavisno od toga što se prethodno izjasnila da na nalaz i mišljenje veštaka nema primedbi, došlo je do bitne povrede odredbi parničnog postupka. Zato je drugostepena presuda ukinuta i predmet je vraćen Županijskom sudu u Splitu na ponovno suđenje - navodi se u odluci.

Inače, ova je odluka doneta još u julu prošle godine, ali Vrhovni sud kaže da nema kapaciteta anonimizirati sve svoje presude i redovno ih objavljivati.

kurir.rs/index.hr/telegraf/preuzeo I.L.