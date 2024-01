ĐORĐE DAVID SE VRATIO U SRBIJU! Nakon saobraćajke spreman da progovori, ovo su novi detalji

Đorđe David, nedavno je doživeo stravičnu nesreću u Severnoj Makedoniji, u kojoj je nehotice usmrtio jednu ženu.

Tokom ispitivanja policije o nemilom događaju on je morao da se zadrži u susednoj državi, a sada kada se istraga završila, vraćen mu je pasoš, te je doputovao u Beograd.

Roker i član žirija "Zvezda Granda" je za sutra je najavio konferenciju za mediju gde će otkriti sve detalje vezano za saobraćajnu nesreću koja mu se dogodila.

Nakon tragedije, koja ga je ostavila u stanju šoka, Đorđe David je spreman da ispriča kako je došlo do nesreće, kada je i sam kolima završio u šipražju.

Inače, David je teško podneo to što je žena preminula. Kako saznajemo od naših izvora iz Makedonije roker ima potrebu da se vidi sa njenom porodicom.

- Đorđe i dalje ne može da dođe k sebi zbog svega što se dogodilo. On samo ponavlja da mu je jako žao zbog svega i da u životu nije psa zgazio. Rekao je da će svaku odluku suda prihvatiti i da samo želi da se ova agonija završi. Ima potrebu da se vidi sa porodicom nesrećne žene i da im lično kaže da mu je krivo. To više nije isti čovek. On, koji je uvek nasmejan, vedar i veseo, sada je utučen i totalno se promenio.Ne beži do odgovorornosti, ali više od svega želi da upozna i da se sretne sa porodicom preminule žene - ispričao je sagovornik za Kurir.

