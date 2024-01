RADA MANOJLOVIĆ OTKRILA ZBOG ČEGA SU JE LJUDI PONIŽAVALI! Najveći problem joj pravili točioci goriva, ono što su joj radili šokira

Pevačica Rada Manojlović priznala je da se na početku karijete susretala sa predsrasudama i prozivkama, te da je zbog automobila koji je vozila bila predmet podsmeha.

Rada je, naime, u emisiji otkrila da je dugo bila meta podsmeha ljudi jer je devet godina vozila običan automobil, koji nije bio skup.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Meni se narod podsmevao. Ja sam devet godina vozila auto ''pežo 207''. I to ne pevači, nego ljudi koji rade na benzinskoj pumpi, u prodavnici... Ja stanem da natočim gorivo i kažu mi: ''Pa ti još voziš tu biciklu''. Koliko puta su mi rekli na carini: ''Pa ti još nisi promenila auto''. Izvini, molim te, što bih ja menjala auto koji mi nikad nije stao i odveze me od tačke A do tačke B sasvim regularno? Ali ne izgleda kako treba - pričala je pevačica, pa nastavila:

- Kad sam promenila auto, onda je ono s magarca na konja - u ''rendža''. E onda kažu: ''Vidi je ova bahata!'' Tako da zaista ne treba da se bilo kome pravdate, bukvalno ću ako hoću samo listić da stavim, kao Eva! Ako se meni to radi i ništa neću nikome da objašnjavam - rekla je jednom prilikom Rada emisiji, a pričala je i o Milanu Stankoviću.

foto: Pritnscreen

Kurir / Magazin In

Bonus video:

09:12 STARS-EP152