OGLASIO SE ZOLA PRVI PUT NAKON MILJANINE DISKVALIFIKACIJE! Ono što je saopštio naciji će ostaviti sve u šoku

Lazar Čolić Zola samoinicijativno napustio je rijaliti, a ubrzo nakon toga i njegova rijaliti devojka Miljana Kulić.

On se sada oglasio direktno iz Beča i javno zamolio sve sugrađane da mu ne postavljaju pitanja o rijalitiju, kada već nije u njemu.

- Ljudi molim vas, jedna molba za sve vas koji me nekada sretnete u Beču. Možemo da se pozdravimo, to nije problem. Ali da me pitate koga ja volim, ko je kakav, kakvi su učesnici rijalitija, kakva je Miljana Kulić, manite me toga dajte malo pozitive - započeo je Lazar Čolić.

foto: Pritnscreen

- Šta vam je, ne moram valjda pričati o tome i van rijalitija - rekao je Zola.

Podsetimo, Miljana je nedavno diskvalifikovan iz "Elite", a odmah pri izlasku je obavila video-poziv sa Zolom. Za sada je nepoznato da li će se Miljana uputiti ka Beču i u kakvom će odnosu biti nadalje. Šta će se dešavati između njih ostaje nam da ispratimo i saznamo, a nedavno se pričalo da će je vratiti u rijaliti.

Kurir / Srbija Danas

