OPERISALA RAK DOJKE, A DOK JE BILA NA MUKAMA MUŽ JOJ TRAŽIO RAZVOD! Naša pevačica doživela još jedan udarac: "Iskoristio me je..."

Pevačica Harijeta Simić (41) iz Niša, kojoj je umetničko ime Harina, obolela je od karcinoma dojke, koji se proširio na vrat, a sada i na pluća.

Početkom 2023. godine, Harijeta je operisala rak dojke, a dok je bila na najvećim mukama, njen muž ju je pozvao i rekao da želi razvod i to sedam dana nakon operacije.

- Za Vladicu sam se mnogo žrtvovala, dala sam zlato u vrednosti od nekoliko hiljada evra da vrati dugove. Dao je i on meni za lekove, ali... Nedugo zatim sam ponovo prodala nakit kako bi on mogao da plati kiriju za stan i kupi novi kamion. Sada, nakon sedam dana od operacije i amputiranja dojke, on me zove da mi kaže da ne želi više da bude sa mnom i da je našao novu – rekla je Harijeta tada , te je dodala:

- Rekao mi je da ga više ne zovem i da će se tom devojkom oženiti. Ostavio me je u najtežem trenutku. Iskoristio me je i ostavio. Ne mogu da verujem šta mi je priredio, pritom me čeka još hemoterapija i zračenja, ali njega to ne zanima.

Harijeta ističe da je zbog njega zapostavila karijeru, kao i da ju je stalno ponižavao.

– Zapostavila sam pevačku karijeru zbog njega i njegove ljubomore. Nije mi dao da gostujem po emisijama u koje su me zvali, ni da pevam, sve sam ga slušala i evo tri godine ništa nisam radila. Stalno me je ponižavao i govorio da su sve pevačice prostitutke. Kada se oporavim, posvetiću se snimanju pesama – zaključila je pevačica.

Inače, pevačica je 12. januara objavila potresan snimak na Tik Toku, iz bolničkog kreveta, iz bolnice u Smederevu.

