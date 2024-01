ŠIKICA OTKRILA U ČEMU JE TAJNA NJENIH POSEĆENIH NASTUPA! Gosti su za nju imali hit zahteve, a evo kako im je udovoljavala

Poznato je da je Snežana Jovanović Šikica godinama omiljena pevačica na svadbama i drugim proslavama na kojima pruža nezaboravnu atmosferu, a sad se prisetila onih koje će zauvek da pamti.

Pevačica je istakla da je povezivanje sa publikom ključno, te da je u muzici i na terenu najbitnije umeti sa ljudima.

foto: Kurir televizija

Šikica je na početku otkrila u čemu je tajna njenih veselih i veoma posećenih nastupa.

- Pa nije to ništa posebno, zna se naravno, vesela sam, prvenstveno volim da pevam, i onda znaš po narodu kakvi su ljudi, šta traže, tako da onda to pevam. Ja imam tako veselije pesme i moraš da znaš sa ljudima - rekla je Šikica, a zatim otkrila koju pesmu najviše voli da zapeva.

- Ja sam na toliko svadbi i veselja pevala da ne mogu da se setim svega. Ja ne pevam samo moje, pevam i tuđe, ali najviše te veselije „Zavede me majko momak loš“, „Šikica“, to ljudi vole, sa tom pesmom dižeš ljude, uzimaš bakšiš (smeh). Više se žene vesele, nego muškarci (smeh). Bila sam na raznim veseljima, uvek bude lepo, nema tuče, mi Cigani volimo veselje, mi smo veseli ljudi- istakla je Šikica.

foto: Damir Dervišagić

Šikica uporedila ranije hitove sa današnjim

Šikica je već sa 15 godina ušla u kafanu i zahvaljujući muzici mnogo zaradila i prošla, a sada je govorila kako su izgledali dani osamdesetih u odnosu na danas.

- Kad sam počela da pevam, to su bile kafane i pamtiću dok sam živa kada sam počela. Kafana k’o kafana, bilo je ljudi i naroda. Tako je bilo osamdestih, tad je sve bilo puno. Nema šanse da uđeš u kafanu u osam sati, to je prepuno, ljudi čekaju, bila je ludnica nekada - rekla je ona.

Pevačica je istakla da su stari hitovi i dalje izuzetno popularni, te da je primetila da sve pesme koje je ona pevala davnih dana, nova generacija izvodi sada.

foto: Printscreen

-Starije pesme, od starijih pevača, na primer Nada Topčagić, Marinko Rokvić, Šaban Šaulić, Ana Bekuta, to su bile pesme koje su ostale. Ja sam pevala sve, sad izađe i ja je sutradan uveče već pevam u kafani. To je bilo takvo vreme, a vidim da i sad ovi novi pevači pevaju te stare pesme. Nisam čula da nešto njihovo pevaju, nego stare hitove. Pela sam se na sto normalno, ljudi kažu „Ajde, Šikice, je l’ može na sto?“, ma kako ne može bre, na sto sam se pela i pevala, bude ludnica. Ako znaš posao, znaš i da radiš, to je to - govorila je.

Snežana je govorila da svojim unukama peva stalno, ali da posao pevačice ne bi poželela za svoje naslednike.

-Mojim unukama pevam stalno. Imam tri unuke u Italiji, četiri imam od starijeg sina, od mlađeg imam tri. Tako da imam deset unučica, hvala Bogu da su živi i zdravi, a imam i jednu praunuku. Deca ko deca, vole da igraju, pevaju, puštaju muziku non- stop. Ali ne znaš kakvo će vreme biti i koje vreme šta donosi. Nisam za to da one budu pevačice, neka završe školu, pa posle ako budu htele to uvek može. Ja sam za to da završe školu i imaju svoju platu– istakla je Šikica.

Kurir.rs/Grand/K.M.

Bonus video:

00:25 Haris Dzinovic prvi put nakon saznanja o razvodu